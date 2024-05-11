Кадыров то публикует видео из спортзала, то на камеру голыми руками тянет внедорожник. Как рассказал 24 Каналу политтехнолог Борис Тизенгаузен, невозможно логически объяснить что именно делает глава Чечни.
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"Психологический циркач"
На фоне слухов о болезни, Кадыров сначала решил опубликовать видео, как тренируется в спортзале и поднимает гантели. Но на этом он не остановился, поэтому в следующий раз голыми руками взялся тянуть внедорожник.
Он сначала толкает машину в одну сторону, потом в другую. Человек, которому всегда надо доказывать, что он жив, точный имеет проблемы со здоровьем. Это очень заметно,
– заметил Борис Тизенгаузен.
Наверное, Кадыров уже понимает, что происходит, ведь недавно в СМИ активно обсуждали, кто может заменить его на посту. Это место пророчили 15-летнему сыну Адаму. Однако в Кремле такую идею, вероятно, не поддержали и теперь готовят другого человека.
"Мне кажется, что Кадыров понял, что именно вызывает наибольшую реакцию у людей, поэтому намеренно все это делает. Можно вспомнить, как во время встречи с детьми он упал на пол и начал отжиматься. Но это выглядело настолько страшно, что я думал – это уже все. Такой он психологический циркач", – сказал политтехнолог.
Последние новости о Рамзане Кадырове
- Чеченского военного Апты Алаудинова называют возможным преемником Кадырова. Во время выступления на пропагандистском канале он заявил, что война якобы закончится в 2024 году. В Офисе Президента Украины отметили, что это неправда, а такие персонажи, как Алаудинов, не имеют доступа ни к какой информации.
- Что касается самого Кадырова, то в апреле 2024 года его состояние здоровья якобы резко ухудшилось. В журналистском расследовании говорится о том, что он смертельно болен. Этим можно объяснить его длительное отсутствие, следы от капельниц, медленную ходьбу и изменения во внешности. Сам Кадыров и официальные структуры говорили лишь о "командировке" или "легком недомогании".
- Обострение болезней Кадырова ГУР подтверждало еще в сентябре 2023 года. Тогда было известно, что главу Чечни больше всего беспокоят почки и он якобы нуждается в пересадке. После такой операции неизвестно сколько сможет прожить человек. Очевидно Кадыров не слишком доверяет российской медицине, потому что для своего лечения пригласил врача из ОАЭ.