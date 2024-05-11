Кадиров то публікує відео зі спортзалу, то на камеру голими руками тягне позашляховик. Як розповів 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен, неможливо логічно пояснити що саме робить очільник Чечні.

Дивіться також Все тримається на Кадирові: як на Путіна може вплинути його смерть

"Психологічний циркач"

На тлі чуток про хворобу, Кадиров спершу вирішив опублікувати відео, як тренується у спортзалі та підіймає гантелі. Але на цьому він не зупинився, тому наступного разу голими руками взявся тягнути позашляховик.

Він спочатку штовхає машину в один бік, потім в інший. Людина, якій завжди треба доводити, що вона жива, точна має проблеми зі здоров'ям. Це дуже помітно,

– зауважив Борис Тизенгаузен.

Напевно, Кадиров уже розуміє, що відбувається, адже недавно у ЗМІ активно обговорювали, хто може замінити його на посаді. Це місце пророкували 15-річному сину Адаму. Проте у Кремлі таку ідею, ймовірно, не підтримали й тепер готують іншу людину.

"Мені здається, що Кадиров зрозумів, що саме викликає найбільшу реакцію у людей, тому навмисно все це робить. Можна згадати, як під час зустрічі з дітьми він впав на підлогу та почав відтискатися. Але це виглядало настільки страшно, що я думав – це вже все. Такий він психологічний циркач", – сказав політтехнолог.

Останні новини про Рамзана Кадирова