Владімір Путін цілком задоволений тим, як працює Кадиров. Таку думку 24 Каналу висловив експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, додавши, що диктатор знає про всі протизаконні справи, якими займається лідер Чечні.
До теми Шукають альтернативу: чеченський політик розповів, що є зі здоров'ям Кадирова
Як хвороба Кадирова може вплинути на Кремль
У Путіна та Кадирова є спеціальні внутрішні домовленості, яких дотримуються у Чечні. Тому для російського диктатора постать Кадирова цілком прийнятна й абсолютно його влаштовує.
Щодо стану здоров’я чеченського президента, то певних проблем вже важко не помічати. Неодноразово говорилося про хворобу нирок, ендокринної системи, проте на останніх відео ми бачимо, що він проводить нараду, самостійно пересувається. Тому свій стан йому вдається контролювати, хоча зовнішньо зміни очевидні.
Зараз у Чечні все тримається на Кадирові. Якщо він помре або стане недієздатним президентом, то його клан знищать інші клани. Чи дозволить це Кремль? Насправді Путін без різниці, хто сидітиме на місці Кадирова,
– сказав Сергій Жирнов.
За його словами, очільник Кремля дуже консервативна людина. Наразі його влаштовує Кадиров, бо з ним він пропрацював уже дуже багато років. З огляду на це, Путін намагається зафіксувати ситуацію, щоб вона ніколи не змінювалася, бо йому комфортно працювати з людьми, яких він довго знає.
За власною ініціативою він нікого не змінює. Нехай ця людина навіть скоює злочин, нехай вона абсолютно неефективна, як Сєргєй Шойгу, (Міністр оборони Росії – 24 Канал) але для Путіна приємніше працювати з людьми, у відданості яких він упевнений,
– розповів експрацівник КДБ.
Тож хоча заміну можна знайти будь-кому, але зараз Путін не хоче шукати ефективніших управлінців, поки є Кадиров. Президент Чечні залишатиметься на своєму місці доти, доки сам зможе.
Що відомо про стан здоров'я Кадирова
- Про проблеми зі здоров'ям очільника Чечні заговорили ще у березні 2023 року. У матеріалі видання Bild мовилось про те, що Кадиров сильно набрав вагу через хворобу нирок. Для лікування він навіть привіз у Чечню лікаря з ОАЕ, адже не довіряв російській медицині.
- Згодом стан Кадирова погіршився, а ЗМІ навіть повідомляли, що він у комі. У повідомленні говорилося, що лідер Чечні потребує пересадки нирки, але ніхто не дає гарантії, що не станеться відторгнення органу. Зовнішність Кадирова кардинально змінилося: він розпух, а на руках були сліди від катетерів.
- З новою силою про хвороби Кадирова заговорили навесні 2024 року. Опозиційні журналісти написали, що Кремль серйозно взявся за пошук наступника для президента Чечні. Серед можливих кандидатів називали Апти Алаудінова, який очолює спецназ АХМАТ та був одним з головних спікерів на з'їзді "Єдиної Росії". Також він пройшов навчання в Академії Генштабу ЗС Росії.