Таку думку 24 Каналу висловив віцепрем'єр уряду ЧРІ, чеченський політик Руслан Кутєпов, зауваживши, що гучні заяви про ймовірно швидку смерть Кадирова є перебільшенням. Потрібно звертати увагу на бажання Кремля та розуміти, чому і яку заміну шукають очільнику Чечні.

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Здоров'я Кадирова

За словами Кутаєва, Кадиров перебуває у стані хворої людини, однак це нічого не говорить. Скоро можуть оголосити про те, що він помер, але ймовірно, що він може прожити десятки років. Сьогодні ми можемо бачити, що від ледь ходить, а завтра він вже буде займатись в спортзалі.

Чому так наполегливо оголошують про те, що буцімто Кадиров помре завтра, післязавтра? Це я не розумію,

– зауважив віцепрем'єр уряду ЧРІ.

Потрібно зважати на бажання Кремля

Стан Кадирова, за словами Кутаєва, потрібно судити не за зовнішнім виглядом. Кремль "розкручує" його дітей. Хоча вони є неповнолітніми, їх залучають в різні політичні проєкти, бізнес та силові структури.

Це ненормально. Настільки очевидно, що це діти, які повинні вчитись в школі. Якби була воля Кадирова, він би не втягував дітей в політичні чвари,

– зазначив віцепрем'єр уряду ЧРІ.

Такі дії Кремля, на його думку, означають, що здоров'я Кадирова викликає занепокоєння і потрібно шукати альтернативу управління Чеченською Республікою. Якщо цього не станеться, для Кремля настане найгірший сценарій, коли Чечня вийде з покірності й бунт перейде до інших регіонів північного Кавказу.

Чи стане син наступником Кадирова

Існує багато версій про те, що наступником Кадирова стане його 16-річний син Адам Кадиров, який є начальником відділу безпеки свого батька, отримав звання "героя Чечні'. Вже 28 квітня Кадиров призначив сина куратором Російського університету спецназу.

Кутаєв розповів, що немає ніяких законних підстав отримання сином влади, хіба це буде отримання влади за монархічною системою. Однак для Кадирова важливо, аби управління Чечнею взяв на себе хтось з його сім'ї.

Саме тому дітей виховують для того, щоб, коли прийде час, вони замінили батька,

– наголосив віцепрем'єр уряду ЧРІ.

Хто ще може замінити Кадирова

За словами Кутєпова, якщо найближчими днями Кадирову не стане краще, неповнолітній син не зможе перейняти владу. Очільником Чечні стане дядько Кадирова, рідний брат його батька, Магомед Кадиров.

"Ця людина достатньо молода, йому 60 років, для політики це невеликий вік", – додав віцепрем'єр уряду ЧРІ.

Однак є важливий нюанс – для Кадирова важливе не збереження влади, а великої імперії та ресурсів. Ті гроші, які він заробив на крові, горі власного народу, він не віддасть навіть найближчим людям та соратникам.

Єдина людина, якій він передасть своє багатство може бути лише членом сім'ї. Я не бачив, щоб у Магомеда та Рамзана були теплі стосунки,

– підкреслив Кутєпов.

Також він додав, що дядько Кадирова почав з'являтись біля нього частіше після оголошення про його стан здоров'я, ймовірно, аби потім взяти владу у свої руки.

Третій кандидат

Існує також ще один кандидат на владу в Чечні – командир спецпідрозділу Чечін "Ахмат" Апті Аудінов. Однак у нього немає сили та потужності для того, щоб замінити Кадирова. В Чечні існують інші, дуже сильні клани, які цього не допустять.

Я впевнений, що цього призначення не буде,

– прокоментував віцепрем'єр уряду ЧРІ.

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