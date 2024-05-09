Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что страна-агрессор хочет продолжать свою геноцидную войну. Он добавил, что от таких субъектов, как Апты Алаудинов, не стоит ожидать правдивой информации.

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Почему нельзя верить в такие заявления

По словам Михаила Подоляка, Россия не собирается останавливаться и завершать войну. Единственное, чего действительно хочет страна-агрессор – это продолжение убийств. Это будет продолжаться до тех пор, пока ее не остановят силовым методом.

Война будет продолжаться до тех пор, пока Россия не начнет испытывать существенные тактические поражения на линии фронта и не станет понятно, что фронт обвален. Это единственное, что будет свидетельствовать о сроках финализации войны,

– подчеркнул Подоляк.

А относительно заявлений Апты Алаудинова, то его даже трудно назвать человеком, который имеет доступ к информации. Он мало что знает и не обладает никаким существенным влиянием. К тому же похожие заявления уже озвучивали в начале войны. Все они направлены на внутреннюю российскую аудиторию, которая до сих пор в них верит.

Так же поспешные выводы и о преемнике Кадырова. Михаил Подоляк заметил, что стоит просто подождать и мы увидим совсем другую политическую конфигурацию и не только в Чечне, но и в целом на Кавказе. Ведь там есть много нерешенных вопросов, немало преступлений, за которые должна ответить Россия.

"Например, в Чечне, так же как и в Украине просто убивали целые семьи. Поэтому вопросов к России будет много. Она будет платить и по этим долгам также. Просто давайте дождемся", – подчеркнул советник председателя ОПУ.

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