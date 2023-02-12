Когда таблетки "взяли": Кадыров заявил, что захватит Одессу, Харьков и дойдет до Польши

Рамзан Кадыров немного отвлекся от тиктока и выступил перед своими приспешниками. Очевидно, перед мероприятием он что-то принял, потому что к реальности за все время так и не вернулся.

Жизнь кадыровцев на фронте – путь от тиктока к пакету. Тем временем сам Кадыров активно "воюет" на Мальдивах. Чтобы хоть как-то показать свою "бурную деятельность", Кадыров выступил перед муртадами. Его заявления распространили росСМИ, информирует 24 канал.

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О Бахмуте, который кадыровцы "брали" раз 50, он, конечно, не упомянул.

Кадыров же размечтался, как "возьмет" Харьков, Одессу и даже дойдет до Польши. Единственный шанс Кадырова "дойти" хоть куда-то – это по дороге в Гаагу.

Кадыров – наркозависимый уже 15 лет

Ахмед Закаев – глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за границей – рассказал, что Кадыров и таблетки уже отпраздновали юбилей. По словам Закаева, Кадыров – наркозависимый 15 лет.

Сейчас Кадыров уже не контролирует себя без таблеток и не понимает, что происходит в реальности.