"Рана на теле человечества": Дробович объяснил, почему Голодомор – не только украинская проблема

Россия пытается использовать тему Голодомора против Украины. Однако эта проблема не только украинская.

В этой информационной войне следует прежде всего обеспечить качественные научные исследования и их распространение. Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

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Дробович: "Голодомор – не только украинская проблема"

По его словам, согласно архивам, в ряд областей должны были переселить колхозников из России и Беларуси.

Голодомор не является исключительно украинской проблемой. Как и любой геноцид, это – рана на теле человечества,

– подчеркнул Дробович.

Он отметил, что важно исследовать эту тему, чтобы понять причины экстремального насилия, которое может возникать в обществе и, возможно, сформировать предохранители к такому насилию.

Все ресурсы, как считает глава УИНП, следует направлять исключительно на развенчивание российской лжи о Голодоморе. В то же время, самое главное – качественная научная работа: только факты и прозрачное привлечение всех, кто желает исследовать тоталитарные практики.

Обратите внимание! Сайт 24 канала запустил проект "Голод и мор: память поколений", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября на сайте опубликуем 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932 – 1933 годов.

Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Почему важно исследовать Голодомор

Важно исследовать эту тему, по мнению Дробовича, чтобы ее использовали не для устрашения, а для изображения, на что способны люди или политические системы, которые не контролирует общество.

Чтобы показать, во что может превратиться государство, которое действует не ради людей, а ради самого себя и поддержки собственного величия,

– сказал Дробович.

Он напомнил о недавнем визите делегации из США, из Мемориала жертв коммунизма. Они заинтересовались украинским опытом геноцида.

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Поскольку в государстве более 10% населения имеют сантимент к левой идее в варианте коммунизма, то с помощью нашего опыта США хотят предотвратить подобные заблуждения.