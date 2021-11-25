В цій інформаційній війні треба насамперед забезпечити якісні наукові дослідження і їхнє поширення. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.
Читайте повний матеріал Рана на тілі людства, – відверте інтерв'ю з Дробовичем про Голодомор-геноцид українців
Дробович: "Голодомор – не тільки українська проблема"
За його словами, згідно із архівами, до низки областей мали переселити колгоспників з Росії та Білорусі.
Голодомор не є виключно українською проблемою. Як і будь-який геноцид, це – рана на тілі людства,
– наголосив Дробович.
Він відзначив, що важливо досліджувати цю тему, щоб зрозуміти причини екстремального насильства, яке може виникати у суспільстві, та, можливо, сформувати запобіжники до такого насильства.
Всі ресурси, як вважає голова УІНП, варто спрямовувати винятково на розвінчування російської брехні про Голодомор. Водночас найголовніше – якісна наукова робота: тільки факти та прозоре залучення всіх, хто бажає досліджувати тоталітарні практики.
Чому важливо досліджувати Голодомор
Важливо досліджувати цю тему, на думку Дробовича, щоб її використовували не для залякування, а для зображення, на що здатні люди чи політичні системи, які не контролює суспільство.
Щоб показати, на що може перетворитись держава, яка діє не заради людей, а заради самої себе та підтримки власної величі,
– сказав Дрогобоч.
Він нагадав про нещодавній візит делегації із США, з Меморіалу жертв комунізму. Вони зацікавились українським досвідом геноциду.
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Оскільки в державі понад 10% населення мають сентимент до лівої ідеї у варіанті комунізму, то за допомогою нашого досвіду США хочуть запобігти подібним оманам.