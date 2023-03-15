Раненая женщина дотянула любимого, которому оторвало руку, до укрытия: поразительная история с фронта

Елена и Станислав познакомились и полюбили друг друга на фронте. Затем уже вместе вывозили раненых бойцов и попали под минометный обстрел.

Станислав рассказывает ТСН, что это случилось, когда им поступил вызов, что еще один защитник нуждается в помощи. Однако пара не смогла доехать до раненого бойца, сообщает 24 Канал.

Важно Увидела, что окон нет, – спасенная в Запорожье девушка рассказала о пребывании под завалами

Как раненая парамедикиня спасла жениха

Елена рассказывает, что они не успели дойти до автомобиля, как попали под минометный обстрел.

Оглушило. Тело онемело, ожесточилось. Но я слышу его крики – надо что-то делать,

– вспомнила Елена.

Девушка сама истекала кровью, ей в тело попали обломки. Однако она, несмотря на боль и слабость, спасала Святослава. Замечает, что сразу увидела, что у него тяжелые ранения.

"Пыталась онемевшими руками наложить турникет. И все, что могла, сделала. Труднее всего было затащить именно в блиндаж. Я не знаю, это нужно было сделать и все. Тянула, сбрасывала броню, руки дрожали. Я собственно сделала бы это для любой человека, не только для своего жениха", – рассказала Елена.



Раненая Елена смогла дотащить раненого жениха в блиндаж / Скриншот из видео

Святослав добавил, что запомнил, как женщина держала пальцем себе шею, а второй рукой – наматывала ему турникет.

Врачи заметили, что именно то, что Елена оказала своевременную помощь и спасло Святослава.

Станислав был очень тяжел. В коме, оторвало руку, много обломков в животе. Елена – сложное ранение, обломок залетел в шею, но все удалось. Видимо, судьба так сложилась, что им обоим повезло. Все было вовремя,

– рассказал врач.

Святослав отметил, что Елена – добрый человек: "Была дорога – сейчас еще стала дороже. Только не знаю, как жениться на таком ранении".

Пара рассказала, что они познакомились, обороняя страну. Ранее Елена была парикмахершей в Днепропетровском районе, однако ушла на фронт парамедикиней. Станислав нес службу в Национальной гвардии Украины.

Свои чувства осознали только летом – после того, как вышли из окружения. Святослав еще перед ранением сделал женщине предложение, она согласилась.

"Со мной будет надежно, но спокойно не будет. Я заказала уже платье и уже кольца у нас готовы. Хотелось красиво, как девочка", – рассказала Елена.

Полиция спасла из Бахмута 7-летнюю девочку

Группа правоохранителей Донецкой области "Белые ангелы" спасли 7-летнюю Анечку, которая 6 месяцев прожила в подвале дома в Бахмуте.

Ребенок жил там вместе с мамой и дедушкой. Полицейские постоянно убеждали женщину эвакуироваться, но она не соглашалась. Впоследствии они нашли им жилье в Покровском районе и убедили мать уехать. Детальнее эту трогательную историю – можно прочитать здесь.