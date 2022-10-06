Каково состояние Маси Найема и как проходит реабилитация

Об этом 24 каналу лично рассказал военнослужащий ВСУ Маси Найем. Он рассказал, что уже чувствует себя лучше, чем месяц назад, стало меньше боли.

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Он рассказал, что выписался из больницы около месяца назад, но сейчас ждет следующей операции.

По его словам, реабилитация временами проходит тяжело. Его удивляет, что в течение 8 лет войны у нас нет общих подходов к этому, но, по его мнению, это вскоре изменится.

Благодаря психологу и врачам, реабилитация проходит достаточно хорошо, я бы ни на что не жаловался. Мое ранение тяжелое, но я понимаю, что раненые ребята иногда испытывают большие проблемы с реабилитацией. Я уверен, что война это изменит,

– заверил Маси Найем.

Какие шаги для этого должно сделать государство? По его словам, очень важно дать военным психолога сразу в первые дни ранения, а не через два месяца. Ибо человек сталкивается с потерей и не знает, что с этим делать.

"Второе важное – чтобы врачи смогли не просто вылечить человека, а вернуть его в работу. Чтобы он вернулся на фронт, если позволяет ранение, или пошел работать. Это очень важно, потому что так человеку будет легче", – сказал он.

Найем добавил, что главное – чтобы врачи предоставили военному "путь", что делать дальше и куда идти со своим ранением, в том числе и для оформления документов. "Это ключевые шаги для государства, и мы сейчас этим занимаемся", – сказал он.

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"Страшно говорить с собратьями"

Масси Найем рассказал, что сдержанно смотрит за новостями на фронте.

Мне страшно говорить с собратьями, потому что знаю, что всякий раз, когда есть боевой выход, просто неизвестно, кто из них вернется. Страшно понимать, что я на это не влияю,

– сказал он.

Военный подчеркнул, что сейчас события на фронте сильно балансируют между нашими победами и потерями. "Это не должно нас деморализовать, однако это реальность. Я понимаю цену возвращения каждой территории", – добавил он.

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