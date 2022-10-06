Каково состояние Маси Найема и как проходит реабилитация
Об этом 24 каналу лично рассказал военнослужащий ВСУ Маси Найем. Он рассказал, что уже чувствует себя лучше, чем месяц назад, стало меньше боли.
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Он рассказал, что выписался из больницы около месяца назад, но сейчас ждет следующей операции.
По его словам, реабилитация временами проходит тяжело. Его удивляет, что в течение 8 лет войны у нас нет общих подходов к этому, но, по его мнению, это вскоре изменится.
Благодаря психологу и врачам, реабилитация проходит достаточно хорошо, я бы ни на что не жаловался. Мое ранение тяжелое, но я понимаю, что раненые ребята иногда испытывают большие проблемы с реабилитацией. Я уверен, что война это изменит,
– заверил Маси Найем.
Какие шаги для этого должно сделать государство? По его словам, очень важно дать военным психолога сразу в первые дни ранения, а не через два месяца. Ибо человек сталкивается с потерей и не знает, что с этим делать.
"Второе важное – чтобы врачи смогли не просто вылечить человека, а вернуть его в работу. Чтобы он вернулся на фронт, если позволяет ранение, или пошел работать. Это очень важно, потому что так человеку будет легче", – сказал он.
Найем добавил, что главное – чтобы врачи предоставили военному "путь", что делать дальше и куда идти со своим ранением, в том числе и для оформления документов. "Это ключевые шаги для государства, и мы сейчас этим занимаемся", – сказал он.
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"Страшно говорить с собратьями"
Масси Найем рассказал, что сдержанно смотрит за новостями на фронте.
Мне страшно говорить с собратьями, потому что знаю, что всякий раз, когда есть боевой выход, просто неизвестно, кто из них вернется. Страшно понимать, что я на это не влияю,
– сказал он.
Военный подчеркнул, что сейчас события на фронте сильно балансируют между нашими победами и потерями. "Это не должно нас деморализовать, однако это реальность. Я понимаю цену возвращения каждой территории", – добавил он.
Что известно о ранении Маси Найема: главное
- Маси Найем 5 июня получил ранения при выполнении боевого задания на Востоке. Его срочно госпитализировали в больницу в Днепре. Защитник впал в кому.
- Впоследствии брат защитника Мустафа Найем сообщил о тяжелом ранении головы и глаза. На следующий день воин пришел в себя. Он рассказал, что остался без глаза.
- Маси не скрывал, что очень болит место, где был глаз. Он постоянно находился под наблюдением врачей. 19 июня Найем опубликовал фото с больничной койки. Он поблагодарил медиков, которые боролись за его жизнь.
- В больнице защитник находился почти 3 месяца. Только 26 августа его выписали из больницы: "Сегодня в 18:34 меня выписали из больницы. Страшно быть дома самому, потому что не знаю, когда потребуется помощь. И потому, что ночью плохо видно".