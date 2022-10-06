Який стан Масі Найєма та як проходить реабілітація

Про це 24 каналу особисто розповів військовослужбовець ЗСУ Масі Найєм. Він розповів, що вже почувається краще, ніж місяць тому, стало менше болю.

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Він розповів, що виписався з лікарні десь місяць тому, але зараз чекає наступної операції.

За його словами, реабілітація часом проходить важко. Його дивує те, що протягом 8 років війни в нас немає загальних підходів до цього, але, на його думку, це незабаром зміниться.

Дякуючи психологу та лікарям, реабілітація проходить досить добре, я б ні на що не жалівся. Моє поранення важке, але я розумію, що поранені хлопці іноді мають більші проблеми з реабілітацією. Я впевнений, що війна це змінить,

– запевнив Масі Найєм.

Які для цього кроки має зробити держава? За його словами, дуже важливо дати військовим психолога одразу в перші дні поранення, а не через два місяці. Бо людина стикається з втратою і не знає, що з цим робити.

"Друге важливе – щоб лікарі змогли не просто вилікувати людину, а повернути її в роботу. Щоб вона повернулася на фронт, якщо дозволяє поранення, або пішла працювати. Це дуже важливо, бо так людині буде легше", – сказав він.

Найєм додав, що головне – щоб лікарі надали військовому "шлях", що робити далі і куди йти зі своїм пораненням, зокрема і для оформлення документів. "Це ключові кроки для держави, і ми зараз цим займаємося", – сказав він.

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"Страшно говорити з побратимами"

Масі Найєм розповів, що стримано дивиться за новинами на фронті.

Мені страшно говорити з побратимами, бо знаю, що кожен раз, коли є бойовий вихід, просто невідомо, хто з них повернеться. Страшно розуміти, що я на це не впливаю,

– сказав він.

Військовий наголосив, що зараз події на фронті сильно балансують між нашими перемогами та втратами. "Це не має нас деморалізувати, проте це реальність. Я розумію ціну повернення кожної території", – додав він.

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