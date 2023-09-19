Мэр Львова Андрей Садовый сообщал, что спасатели достали парня из-под завалов. У него был открытый перелом конечности. Врачи рассказали, в каком состоянии сейчас находится пострадавший.
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Каково состояние 26-летнего раненого работника склада
На рассвете 19 сентября городской глава сообщал, что пострадавший мужчина в больнице, ему уже оказывают помощь.
Впоследствии врач-травматолог больницы святого Пантелеймона Константин Панчук рассказал, что 26-летнего раненого привезли в больницу ориентировочно в 6:00 19 сентября. Он находится в отделении травматологии-ортопедии.
По состоянию на 12:13 19 сентября врачи стабилизировали переломы мужчины и он чувствует себя удовлетворительно.
У него трехкостный перелом голеностопного сустава и ушиб легких. В дальнейшем мы проведем оперативное вмешательство, стабилизируем перелом, активизируем и вертикализируем пациента. И будем дальше наблюдать,
– рассказал врач.
Кроме госпитализированного мужчины, в результате атаки россиян пострадал еще один мужчина. Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что другому раненому 68 лет. У него резаная рана правой стопы, врачи помогли ему на месте.
К сожалению, глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что в результате атаки россиян есть жертва – Россия убила 32-летнего работника склада.
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Атака дронами на Львовскую область
- Ориентировочно после 4:00 19 сентября во Львовской области была воздушная тревога и угроза атаки беспилотниками. Людей предупредили и призвали пройти в укрытие. Впоследствии писали о работе ПВО.
- Андрей Садовый рассказал, что российские захватчики попали в промышленный склад и там вспыхнул пожар. Впоследствии глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о 3 попаданиях в промышленные склады во Львове и пожарах на четырех локациях.
- По данным спасателей, пожар складских зданий вспыхнул на общей площади 9 тысяч 400 квадратных метров. По состоянию на 9:46 его локализовали и по состоянию на 14:09 – продолжали ликвидировать.
- Городской глава Андрей Садовый рассказал, что оккупанты уничтожили 3 складских помещения. В частности, это были склады с окнами, бытовой химией, а также гуманитарной помощью благотворительной миссии КАРИТАС-СПЕС. Организация хранила там теплые вещи, одежду, обувь, генераторы, которые должны были разослать по Украине.
- Садовый отметил, что убытки измеряются даже не в десятках миллионов, а в сотнях миллионов. По словам мэра, это один из самых масштабных пожаров с точки зрения разрушения материальных ценностей.