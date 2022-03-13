Раненого журналиста из США привезли в больницу
Источник:фейсбук Анастасии Магеррамовой
Российские оккупанты 13 марта обстреляли группу международных журналистов. Одного из них удалось эвакуировать в киевскую больницу.
Судя по обнародованным видео, журналист в сознании и даже разговаривает.
Важно В Ирпене российские оккупанты расстреляли международных журналистов The New York Times
Как сообщила Анастасия Магеррамова, раненому журналисту оказывают помощь врачи "Охматдета".
Они с коллегами попали под вражеский обстрел. Сейчас наши врачи оказывают медицинскую помощь раненому,
– сказала Магеррамова.
Раненого журналиста из США привезли в больницу: смотрите видео
Обстрел журналистов New York Times
В Ирпене Киевской области российские оккупанты расстреляли международных журналистов New York Times. Погиб 51-летний корреспондент Брент Ренауд. Он пытался показать миру коварство, жестокость и безжалостность оккупантов. Еще один журналист получил ранения.Обратите внимание! Сейчас за Ирпень ведутся бои. Город, как отмечает мэр Александр Маркушин, на 70% украинский, а за остальные 30% идут бои.
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