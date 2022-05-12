Раненые – без рук, ног и обезболивающего – жена защитника Мариуполя обратилась к миру

Жена защитника Мариуполя Наталья Зарицкая обратилась к миру с призывом спасти украинских бойцов из "Азовстали". Она подчеркнула, что среди них есть люди разных полов, национальностей и религий.

Во время брифинга Наталья Зарицкая рассказала, что в последний раз ее муж выходил на связь 7 мая. Он ведет хронологию всего, что происходит на "Азовстали" и передает заметки своей жене. Об этом сообщает 24 канал.

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Без лекарств люди умирают от элементарных ранений

Жена защитника Мариуполя рассказала, что на "Азовстале" сотни раненых людей без рук и ног, которые даже не могут утолить свою боль, поскольку нет и элементарных обезболивающих.

Там сотни раненых, которые находятся без рук, без ног и без обезболивающего. Они умирают от элементарных ранений. Но есть и тяжелые раненые – это агония, боль и бесчеловечные условия.

– рассказала Наталья Зарицкая.

Россияне ведут обстрелы с моря, воздуха и земли. Как отметила супруга защитника, "сегодня Мариуполь – самая большая рана на теле мира и самая большая трагедия 21 века".

Мой муж, выходя на связь, описал всю ситуацию таким словом – "апокалипсис",

– добавила она.

Оккупанты пытаются бить по местам, где лежат раненые

Наталья Зарицкая также рассказала, что люди, имеющие ранения, преимущественно уже не могут выходить на связь с родными. А ведь до места, где пока ловит сеть, еще нужно добраться.

В частности, военный, сумевший передать из заблокированного Мариуполя котенка, лишился двух ног и имеет тяжелое осколочное ранение. В последний раз он был в сети 8 мая. При этом россияне пытаются наносить удары по тем помещениям, где лежат раненые.

Муж говорил, что максимально пытаются попасть своими бомбами, снарядами в те помещения, где лежат раненые,

– сообщила Зарицкая.

Какая ситуация на "Азовстале"

Защитники Мариуполя выполняют приказ Главнокомандующего и защищают город. Впрочем, ситуация критическая – силы противника значительно преобладают, а среди украинских бойцов много раненых, которым срочно нужна медицинская помощь.

Тем временем оккупанты продолжают штурмовать завод. Утром 11 мая защитники Мариуполя сообщили, что только за последние сутки российские захватчики совершили 20 воздушных атак.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что сейчас там более 1 000 украинских бойцов. Среди них много людей с открытыми ранами, которые находятся в полной антисанитарии.

Владимир Зеленский 10 мая сообщил, что Украина применяет все возможные дипломатические инструменты для спасения украинских бойцов Мариуполя. В то же время Россия не соглашается ни на один вариант.

По состоянию на 11 мая Украина предложила обмен. Украинская сторона просит вывезти тяжелораненых ребят из "Азовстали". При этом России отдадут пленных оккупантов.

Отметим, что 6 мая активисты создали петицию, где требуют от ООН начать эвакуацию всех военных и гражданских из "Азовстали", применив процедуру Еxtraction. Сейчас там более миллиона подписей.

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