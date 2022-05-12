Раненые – без рук, ног и обезболивающего – жена защитника Мариуполя обратилась к миру

12 мая 2022 , 14:57
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Жена защитника Мариуполя Наталья Зарицкая обратилась к миру с призывом спасти украинских бойцов из "Азовстали". Она подчеркнула, что среди них есть люди разных полов, национальностей и религий.

Во время брифинга Наталья Зарицкая рассказала, что в последний раз ее муж выходил на связь 7 мая. Он ведет хронологию всего, что происходит на "Азовстали" и передает заметки своей жене. Об этом сообщает 24 канал.

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Без лекарств люди умирают от элементарных ранений

Жена защитника Мариуполя рассказала, что на "Азовстале" сотни раненых людей без рук и ног, которые даже не могут утолить свою боль, поскольку нет и элементарных обезболивающих.

Там сотни раненых, которые находятся без рук, без ног и без обезболивающего. Они умирают от элементарных ранений. Но есть и тяжелые раненые – это агония, боль и бесчеловечные условия.
– рассказала Наталья Зарицкая.

Россияне ведут обстрелы с моря, воздуха и земли. Как отметила супруга защитника, "сегодня Мариуполь – самая большая рана на теле мира и самая большая трагедия 21 века".

Мой муж, выходя на связь, описал всю ситуацию таким словом – "апокалипсис",
– добавила она.

Оккупанты пытаются бить по местам, где лежат раненые

Наталья Зарицкая также рассказала, что люди, имеющие ранения, преимущественно уже не могут выходить на связь с родными. А ведь до места, где пока ловит сеть, еще нужно добраться.

В частности, военный, сумевший передать из заблокированного Мариуполя котенка, лишился двух ног и имеет тяжелое осколочное ранение. В последний раз он был в сети 8 мая. При этом россияне пытаются наносить удары по тем помещениям, где лежат раненые.

Муж говорил, что максимально пытаются попасть своими бомбами, снарядами в те помещения, где лежат раненые,
– сообщила Зарицкая.

Какая ситуация на "Азовстале"

  • Защитники Мариуполя выполняют приказ Главнокомандующего и защищают город. Впрочем, ситуация критическая – силы противника значительно преобладают, а среди украинских бойцов много раненых, которым срочно нужна медицинская помощь.
  • Тем временем оккупанты продолжают штурмовать завод. Утром 11 мая защитники Мариуполя сообщили, что только за последние сутки российские захватчики совершили 20 воздушных атак.
  • Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что сейчас там более 1 000 украинских бойцов. Среди них много людей с открытыми ранами, которые находятся в полной антисанитарии.
  • Владимир Зеленский 10 мая сообщил, что Украина применяет все возможные дипломатические инструменты для спасения украинских бойцов Мариуполя. В то же время Россия не соглашается ни на один вариант.
  • По состоянию на 11 мая Украина предложила обмен. Украинская сторона просит вывезти тяжелораненых ребят из "Азовстали". При этом России отдадут пленных оккупантов.
  • Отметим, что 6 мая активисты создали петицию, где требуют от ООН начать эвакуацию всех военных и гражданских из "Азовстали", применив процедуру Еxtraction. Сейчас там более миллиона подписей.

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Автор: Анастасія Кушпіт