Раненые почти не выживают: в разведке назвали количество потерь среди мобилизованных на Донбассе

Подразделения, состоящие из принудительно отправленных на войну жителей неподконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей, играют особую роль в нападении России на Украину. Огромными потерями среди мобилизованных особо никто не озабочен, ведь для россиян жители ОРДЛО – люди второго сорта.

Российское командование не считает количество погибших и раненых даже в своем войске, а об "армии" "республик" и вообще речь не идет. Ведением какой-то статистики, по данным источников 24 канала в разведке, занимаются в руководстве так называемых "ДНР" и "ЛНР". Соответствующие отчеты коллаборанты подают российским генералам.

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Количество погибших и раненых на фронте Пушилин, Пасечник и их пособники тщательно скрывают, поскольку даже те цифры, которые есть, могут привести к бунтам.

Реального количества погибших никто не знает, но имеющиеся цифры шокируют

Согласно документам, которые раздобыли украинские разведчики, с начала полномасштабных боевых действий до 12 мая включительно на фронтах погибли 17 247 мобилизованных в ОРДЛО. Еще 8 931 человек получил ранения.

В эту статистику включили лишь тех "двухсотых", которых вытащили с поля боя. Россияне и боевики обычно подобным не занимаются, поэтому реальное количество потерь может быть значительно больше.

Кроме того, согласно документации, почти каждое ранение на поле боя приводит к смерти мобилизованного. Из-за неоказания своевременной и квалифицированной медицинской помощи, отсутствия средств остановки кровотечения и вообще нежелания командования спасать "трехсотых" количество погибших значительно превышает цифру раненых.

Для общества все цифры делят на 10

Недавно в местных сообществах в российских соцсетях появилась таблица с якобы количеством погибших и раненых среди мобилизованных. Согласно оценкам разведчиков, появление подобных таблиц в общем доступе – контролируемый вброс для того, чтобы успокоить жителей оккупированной части Донбасса.



"Официальные" потери среди мобилизованных на Донбассе / Фото из российских соцсетей

Однако почти все указанные в таблице цифры были специально уменьшены минимум в 10 раз. Готовил публикацию искаженной статистики один из работников ФСБ, курирующий информационное направление на оккупированных Россией территориях Донбасса. Используя имеющиеся данные, российский спецслужбист вносил в таблицу правки, которые можно опубликовать на всеобщее обозрение.



Реальная статистика, которую предоставляют российскому командованию / Фото источников 24 канала в разведке

Делают все, чтобы раненые возвращались на фронт

Кроме того, российские захватчики получили приказ возвращать всех легкораненых мобилизованных на войну. Если раньше из прифронтовых госпиталей и больниц тех, кому повезло выжить, отправляли долечиваться в медицинские учреждения по месту прописки, то сейчас ситуация изменилась.

Поняв, что в родном городе мобилизованные с легкостью получают справки об инвалидности и непригодности для участия в боевых действиях, руководители так называемых "ДНР" и "ЛНР" издали приказ о том, что раненые должны проходить медкомиссию только в том заведении, где их оперировали. Больницы прифронтовых городов при этом получили распоряжение о признании годными всех без исключения мобилизованных, прошедших курс лечения после ранения или травмы.