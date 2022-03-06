Раненые украинские десантницы героически спасли собратьев под шквальным обстрелом врага

Вторжение Кремля со своей ордой в Украину в очередной раз наткнулось на невероятный героизм украинцев и украинок. Об одной из самых фантастических историй этой войны рассказали 6 марта.

Две десантницы украинской армии Наталья и Елена получили ранения на поле боя. Тем не менее, они отказались покидать позиции и продолжили помогать своим собратьям.

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В командовании служащих не рассказали, где именно это произошло, чтобы не выдавать позиции. Однако отметили, что девочки там, где действительно нужны.

Они сейчас там, где очень горячо, где необходимо Украине, и вместе со своими подразделениями сдерживают варварские атаки войск России,

– сообщили в командовании.

Когда начался артиллерийский обстрел, наши защитницы пострадали от осколков снарядов. Однако они остались там и начали оказывать медицинскую помощь побратимам которые пострадали больше.

Потребовался прямой приказ руководства

Лишь когда началось кратковременное затишье, им пришел прямой приказ покинуть позицию. Девушек доставили в военно-лечебное учреждение. Сейчас состояние их здоровья стабильное, поэтому они уже с нетерпением ждут возвращения в свои родные подразделения.

"С такими отважными воинственными и храбрыми украинскими "амазонками" – мы обязательно одержим победу над проклятой российской ордой",

– отметили в Командовании Десантно-штурмовых войск.

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