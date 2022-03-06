Дві десантниці української армії Наталія та Олена зазнали поранень на полі бою. Проте вони відмовилися покидати позиції та продовжили допомагати своїм побратимам.

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"Вони там, де дуже гаряче"

У командуванні службовиць не розповіли, де саме це трапилося, щоб не видавати позиції. Проте зазначили, що дівчата там, де справді потрібні.

Вони зараз там, де дуже гаряче, де необхідно Україні й разом із своїми підрозділами стримують варварські атаки військ Росії,

– повідомили в командуванні.

Коли почався артилерійський обстріл наші захисниці зазнали вогнепальних осколкових поранень. Проте вони залишилися там і почали надавати домедичну допомогу побратимам, які постраждали більше.

Знадобився прямий наказ керівництва

Лише, коли почалося короткочасне затишшя, їм надійшов прямий наказ покинути позицію. Дівчат доставили до військово-лікувального закладу. Наразі стан їхнього здоров’я стабільний, тому вони вже з нетерпінням чекають на повернення до своїх рідних підрозділів.

"З такими відважними войовничими та хоробрими українськими "амазонками" – ми обов'язково здобудемо перемогу над клятою російською ордою,

– зазначили в Командуванні Десантно-штурмових військ.

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