"Едва живой у меня лежит": в ГУР рассказали, как россияне оставляют умирать раненых оккупантов

Украинская разведка перехватила разговор российских военных из 439 мотострелкового полка 30-й бригады, которые действуют на Покровском направлении. По словам самих россиян, раненых оккупантов оставляют умирать прямо на позициях.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как Россия относится к собственным военным?

Как сообщает ГУР, российское командование приказывает раненым бойцам оставаться на позициях, что серьезно сказывается на общей боеспособности подразделений.

Этот 300-тый тоже, едва живой у меня лежит, весь мокрый, весь замерз, я ему пончо дал, укрыл немного,

– передает один из оккупантов.

Об эвакуации российские военные не говорят: на записи есть только наставление командира.

Не вариант, не вариант на**й отключаться, я же вам говорил, вдруг потом просто не проснетесь на**й,

– говорит россиянин.

В разведке отмечают, что это и есть реальная картина так называемой "второй армии мира": раненые бойцы, которых не эвакуируют, и командир с единственным советом "не расслабляться".

Разговор российских оккупантов в Донецкой области: смотрите видео

Важно! ГУР МО Украины напоминает: подобные решения командования – верная смерть на поле боя. Сдаться в плен можно через безопасный Telegram-бот проекта "Хочу жить".

Напомним, на Покровском направлении россияне не прекращают давить и ежедневно ищут новые способы продвинуться между украинскими позициями.

Майор, заместитель командира 4 батальона "Сила свободы" 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко рассказал в эфире 24 Канала, что тактика оккупантов на этом участке зависит от погоды и условий для работы дронов. В то же время общая картина не меняется: килзона ежедневно расширяется, потому что растут технические возможности разведывательных и ударных беспилотников.

