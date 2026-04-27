"Едва живой у меня лежит": в ГУР рассказали, как россияне оставляют умирать раненых оккупантов
- Украинская разведка перехватила разговор, в котором российские военные сообщают, что раненых оккупантов оставляют умирать на позициях без эвакуации.
- ГУР МО Украины подчеркивает, что такая практика серьезно влияет на боеспособность подразделений, и напоминает о возможности сдаться в плен.
Украинская разведка перехватила разговор российских военных из 439 мотострелкового полка 30-й бригады, которые действуют на Покровском направлении. По словам самих россиян, раненых оккупантов оставляют умирать прямо на позициях.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Как Россия относится к собственным военным?
Как сообщает ГУР, российское командование приказывает раненым бойцам оставаться на позициях, что серьезно сказывается на общей боеспособности подразделений.
Этот 300-тый тоже, едва живой у меня лежит, весь мокрый, весь замерз, я ему пончо дал, укрыл немного,
– передает один из оккупантов.
Об эвакуации российские военные не говорят: на записи есть только наставление командира.
Не вариант, не вариант на**й отключаться, я же вам говорил, вдруг потом просто не проснетесь на**й,
– говорит россиянин.
В разведке отмечают, что это и есть реальная картина так называемой "второй армии мира": раненые бойцы, которых не эвакуируют, и командир с единственным советом "не расслабляться".
Важно! ГУР МО Украины напоминает: подобные решения командования – верная смерть на поле боя. Сдаться в плен можно через безопасный Telegram-бот проекта "Хочу жить".
Напомним, на Покровском направлении россияне не прекращают давить и ежедневно ищут новые способы продвинуться между украинскими позициями.
Майор, заместитель командира 4 батальона "Сила свободы" 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко рассказал в эфире 24 Канала, что тактика оккупантов на этом участке зависит от погоды и условий для работы дронов. В то же время общая картина не меняется: килзона ежедневно расширяется, потому что растут технические возможности разведывательных и ударных беспилотников.
Как российское командование преувеличивает успехи на фронте?
Начальник Генерального штаба ВС России, генерал армии Валерий Герасимов заявил, что только в марте и апреле 2026 года российские войска якобы продвинулись примерно на 700 квадратных километров и захватили 34 населенных пункта.
В то же время аналитики ISW имеют подтверждение только по продвижению на 381,5 квадратного километра и захвата 13 населенных пунктов с начала года. С 1 марта, по их данным, российские войска взяли под контроль только два населенных пункта и фактически потеряли 59,79 квадратного километра территории.
По словам аналитиков, Герасимов, вероятно, пытается скрыть отсутствие существенного прогресса России в весенне-летнем наступлении 2026 года. Российские войска начали это наступление не позднее 17 марта, однако по состоянию на сейчас не достигли никаких тактически значимых успехов.