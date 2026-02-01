Раненый, в плену, но не сдался: украинский боец заставил оккупанта сложить оружие

Раненый украинский военный попал в плен к российским оккупантам. Однако, сумел убедить их сдаться украинским военным.

Сейчас украинский военный проходит реабилитацию. Об этом сообщил журналист ТСН Андрей Цаплиенко в своем телеграмм-канале.

Смотрите также Сходили в супермаркет за россиянами: бойцы ССО уничтожили и взяли в плен оккупантов в Купянске

Как раненый военный смог захватить оккупанта в плен?

Инцидент произошел в районе Константиновки в Донецкой области. Во время боевого столкновения защитник Владимир с позывным "Позитив" Александров получил ранения и оказался в руках россиян. Долгое время с бойцом не было связи, и его считали пропавшим без вести.

Находясь в плену, украинский военный вступил в переговоры с оккупантами и убедил двух российских штурмовиков сложить оружие. При попытке перейти линию фронта выжил только один из них.

Раненый украинский боец смог взять в плен оккупанта: смотрите видео

Впоследствии украинское командование получило информацию, что Владимир жив. Несмотря на ранения, он пытался самостоятельно доползти до своих позиций, ведя за собой пленного оккупанта. Операцией по спасению руководил заместитель командира 11-го армейского корпуса, Герой Украины Павел Федосенко.

Благодаря действиям разведки и эвакуационной группы, обоих удалось вывести из опасной зоны. Сейчас "Позитива" уже доставили в медицинское учреждение. Ему оказывают необходимую помощь, впереди – длительное лечение и реабилитация.

Что известно о россиянах, которые находятся в украинском плену?