Журналист получил ранение ноги. Но по состоянию на сегодня, 4 января, он чувствует себя хорошо.
Важно Путин в последний день года запустил ракеты по Украине: все о массированной атаке 31 декабря
Раненый в Киеве журналист возвращается в Японию
Ватару Секита рассказал, что отель, в котором он остановился, подвергся российскому нападению. В результате этого у журналиста – ранение правой ноги.
Моя нога все еще болит, но я в порядке. Пока я отправляюсь домой,
– отметил Секита.
По словам японского журналиста, он и его коллеги и дальше будут следить за ситуацией в Украине.
Массированный обстрел Киева: что известно
- 31 декабря 2022 года оккупанты попали в Голосеевский и Печерский районы Киева.
- В результате этого погиб пожилой мужчина и есть 8 пострадавших в Соломенском районе. Один человек – в крайне тяжелом состоянии.
- Как сообщили в Офисе генпрокурора, в результате ракетных обстрелов были повреждены две гостиницы, жилые дома, здания двух школ, детский сад, частные домохозяйства, автомобили горожан, дворец "Украина" и прилегающие к местам попадания дома.
- Кстати, советник МВД Антон Геращенко сообщал, что раненого японского журналиста зовут Ватару Секита и он работает в издании Асахи Симбун.