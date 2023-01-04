Журналіст отримав поранення ноги. Але станом на сьогодні, 4 січня, він почувається добре.

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Поранений у Києві журналіст повертається в Японію

Ватару Секіта розповів, що готель, в якому він зупинився, зазнав російського нападу. Внаслідок цього у журналіста – поранення правої ноги.

Моя нога все ще болить, але я в порядку. Поки що я вирушаю додому,

– зазначив Секіта.

За словами японського журналіста, він та його колеги й надалі стежитимуть за ситуацією в Україні.

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