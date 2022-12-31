На жаль, є загиблі та поранені. Також окупанти влучили в Печерський та Голосіївський райони Києва.

Зауважте Внаслідок удару по Києву щонайменше одна людина загинула, багато поранених

Які наслідки атаки у Києві

Ось так вони бачать "свята". Терористи та вбивці! Розбитий готель в серця столиці — це їх радість за святковим столом,

– заявили в Офісі Президента.

Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко уточнив, що російський новий рік за святковим столом – це кадри розбитих в Україні житлових будинків, новини про загиблу людину через уламок ракети в Солом'янському районі Києва.

Наслідки атаки по Києву: дивіться відео



Наслідки атаки по центру Києва

Окрім того, вибуховою хвилею вибило вікна в Палаці Україна. Кирило Тимошенко зауважив, що зазвичай напередодні Нового року там перебувають батьки з дітками. Проте 31 грудня дивом не було малечі.

Внаслідок атаки по Києву вибило вікна в Палаці Україна / Фото з телеграму Кирила Тимошенка

Ба більше, заступник Андрія Єрмака розповів, що уламки ракет впали на стадіон "Темп" у Святошинському районі столиці.

Значних пошкоджень немає. Без постраждалих,

– уточнив Тимошенко.

Наслідки падіння ракети на стадіон "Темп" / Фото з телеграму Кирила Тимошенка

Окрім того, є значні руйнування в Протасовому Яру, що у Солом'янському та частково Голосіївському районах Києва.

Жахливі наслідки атаки у Протасовому Яру: дивіться відео

​

Станом на 15:32 31 грудня в Києві 11 людей поранених. Вони перебувають в лікарнях.

Важливо Путін в останній день року запустив ракети по Україні: усе про масовану атаку 31 грудня

Що відомо про атаку на Київ