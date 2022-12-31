К сожалению, есть погибшие и раненые. Также оккупанты попали в Печерский и Голосеевский районы Киева.

Заметьте В результате удара по Киеву по меньшей мере один человек погиб, много раненых

Какие последствия атаки в Киеве

Вот так они видят "праздники". Террористы и убийцы! Разбитая гостиница в сердце столицы — это их радость за праздничным столом,

– заявили в Офисе Президента.

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко уточнил, что российский новый год за праздничным столом – это кадры разбитых в Украине жилых домов, новости о погибшем человеке из-за обломка ракеты в Соломенском районе Киева.

Последствия атаки по Киеву: смотрите видео



Последствия атаки по центру Киева

Кроме того, взрывной волной выбило окна во Дворце Украины. Кирилл Тимошенко отметил, что обычно в канун Нового года там находятся родители с детьми. Однако 31 декабря чудом не было малышей.

В результате атаки по Киеву выбило окна во Дворце Украина / Фото из телеграма Кирилла Тимошенко

Более того, заместитель Андрея Ермака рассказал, что обломки ракет упали на стадион "Темп" в Святошинском районе столицы.

Значительных повреждений нет. Без пострадавших,

– уточнил Тимошенко.

Последствия падения ракеты на стадион "Темп" / Фото из телеграма Кирилла Тимошенко

Кроме того, есть значительные разрушения в Протасовом Яру, что в Соломенском и частично Голосеевском районах Киева.

Ужасные последствия атаки в Протасовом Яру: смотрите видео

​По состоянию на 15:32, 31 декабря в Киеве 11 человек ранены. Они находятся в больницах.

Важно Путин в последний день года запустил ракеты по Украине: все о массированной атаке 31 декабря

Что известно об атаке на Киев