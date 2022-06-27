Раненый и обескровленный нацгвардеец два дня полз на спине к своим: невероятная история

Украинский военнослужащий, который получил серьезное ранение в бою с российскими оккупантами и смог чудом спастись от смерти. Мужчина несколько дней добирался до своих побратимов без еды.

Военнослужащий Национальной Гвардии Украины по имени Дмитрий Финашин выжил после сложного ранения в бою и добрался до безопасного места, не имея провизии в течение двух дней.

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Историю нацгвардейца рассказали журналисты ТСН. Дмитрий Финашин с боевым позывным "Фин" получил пулевое ранение и смог выжить, преодолев трудный путь к сослуживцам.

Сейчас мужчина находится в госпитале, где ему уже сделали 4 операции.

Выполняя боевую задачу, Дмитрий Финашин и его побратимы попали во вражескую засаду.

По словам Финашина, его побратим Александр с позывным "Азов" получил 2 пулевых ранения. Дмитрий вместе с другим сослуживцем с позывным "Сократ" бросились спасать раненого бойца. Однако Дмитрий также получил ранение в руку.

Впоследствии Дмитрий получил еще два ранения – одна пуля влетела в шлем мужчины, а вторая разбила левую руку. К сожалению, украинский защитник "Сократ", также находившийся вместе с военнослужащими, погиб в бою.

"Азов" и "Фин" договорились, что первый пойдет в разведку. Но, вернувшись, побратим Дмитрия понял, что мужчины уже нет на месте.

Я лежал на спине, толкался пятками, головой подтягивался, как червь какой-то. И так по сантиметрику двигались вперед,

– рассказал "Фин".

Вскоре Дмитрий остался один. По словам раненого, больше всего он боялся погибнуть.

"Никто тебя не найдет, тебя не похоронит жена, тебя не сможет оплакать мама. И не в бою, не так, как ты это представлял когда-то. Ну собачья какая-то смерть", – рассказал Дмитрий.

Финашин пережил ужасную жару, и из последних сил нашел поблизости воду.

Жажда просто жгла изнутри, солнце палящее. Я обескровлен, по сути, обессилен. Грязная, абсолютно, просто глина, на которую разлили немножко воды. Я ее начинаю пить. И этот ил, как пылесосом, и впитал. Но меня это не интересовало, это была вода,

– вспомнил "Фин".

Ночью, в отличие от дня, было очень холодно. У Дмитрия начались галлюцинации. Мужчине виделось, что за ним пришли его побратимы.

В безлюдном поле "Фин" провел 2 суток, и в конце концов увидел украинских военных.

Я смотрю: там штаны пиксель ВСУ. Настолько я был рад эти штаны увидеть. Думаю, слава небесам, аж плакать хотелось от счастья,

– рассказал Дмитрий.

Мужчину обнаружили военные 80 бригады. Дмитрия оперативно эвакуировали. Его накормили вафлями, о которых он вспоминал с особенным теплом.

Уже в госпитале Дмитрия осмотрели и констатировали тяжелые травмы. Руку военного пришлось ампутировать. Но, по словам врачей, Дмитрий очень быстро восстанавливается после травмы.

Сейчас Дмитрий учится жить без руки и пальца. По словам военного, единственное, что его беспокоят только фантомные боли.

Ты лежишь, не болят никакие раны. А болит рука, которой нет. Я лежу, смотрю. Говорю: " Мозг, ну пойми, там ничего нет", а оно не помогает,

– рассказал "Фин".

У Дмитрия уже есть планы на будущее – после реабилитации он хочет учить воевать солдат.

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