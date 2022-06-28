Раненым в Лисичанске пришлось ампутировать конечности, враг разбрасывает "лепестки", - Гайдай

Ситуация в Луганской области стабильно напряженная. Россияне постоянно обстреливают не только позиции ВСУ, но и объекты гражданской инфраструктуры.

В частности, 27 июня кафиры расстреляли в Лисичанске толпу мирных жителей, набиравших подвезенную воду. По людям попали из РСЗО "Ураган". Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Прилетел снаряд, раскрывшийся на многие части и затем еще наносящий уязвимое действие. 8 человек погибли, 21 госпитализировали в больницу. Из раненых, которые были вывезены после вчерашнего обстрела, очень много именно с ампутацией конечностей.

Оккупанты разбрасывают по городу "Лепестки"

Россияне разбрасывают по территории Лисичанска так называемые "лепестки". Это противопехотная мина, наступив на которую (или пытаясь ее поднять) вероятность на гибель не высока, но отрывает части тела. Кассетные снаряды запрещены Женевской конвенцией, как и фосфорные бомбы. Но россияне все равно их используют.

Разрушение в Лисичанске нереально подсчитать

Подсчитать разрушение уже просто невозможно. Обстреливается Лисичанск постоянно и ездить, фиксировать дома и целые микрорайоны невозможно, потому что это опасно для жизни. Большая вероятность, что будет прилет и машина попадет под обстрел,

– сказал Гайдай.

На Северском направлении оккупанты били из ствольной и реактивной артиллерии по районам Покровки, Старикового, Порозока и Верхней Пожни Сумской области.

На Славянском направлении враг пытается продолжать наступление в направлении Изюм – Славянск. Захватчики обстреляли позиции ВСУ по артиллерии и реактивным системам залпового огня.

На Краматорском направлении активных действий не было, однако враг обстрелял районы Маяков и Татьяновки из артиллерии.

На Лисичанском направлении россияне нанесли авиационные удары в районах Николаевки и Яковлевки и стреляли из артиллерии. Пока оккупанты ведут штурм в направлении Волчоярка – южная окраина Лисичанского НПЗ, бои продолжаются .

На Бахмутском направлении кафиры обстреливают из артиллерии районы Константиновки, Белогоровки, Выемки, Покровского, Бахмута и Соледара и штурмуют направление Мироновка – Углегорская ТЭС. Там тоже продолжаются бои.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий не было, однако кафиры обстреляли из артиллерии 7 населенных пунктов. Авиаудары получили Каменка, Авдеевка и Шевченко.

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Ориентировочно в Лисичанске остаются до 15 тысяч человек. В основном остаются люди, которые не захотели уезжать.