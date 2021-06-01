Рано или поздно начнутся проблемы, – Гетманцев про специалистов в IT, которые работают как ФЛП

Даниил Гетманцев рассказал, что сейчас в Украине никто не преследует специалистов из сферы IT, которые работают как ФЛП. В то же время это все равно является уклонением от налогообложения.

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что это не только его личная позиция. Это базируется на комплексном толковании норм налогового законодательства.

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По словам политика, если специалист работает как ФЛП, однако содержание его деятельности соответствует трудовой функции, а предприятие несет за него ответственность и платит зарплату, этот специалист является сотрудником, а не предпринимателем.

В то же время вместо трудовых отношений, специалист заключает мнимый договор с работодателем. Его задача – представить ситуацию так, будто бы бизнесмен оказывает работодателю определенные услуги. На самом деле этого нет.

То есть единственной целью заключения этого договора является уклонение от налогообложения. Он мнимый. Да, налоговая сейчас не штрафует за это. Да, налоговая сейчас не привлекает к ответственности, – подчеркнул Гетманцев.

Политик подчеркнул, что невозможно строить долговременный бизнес на такой основе.

Потому что рано или поздно у вас начнутся проблемы,

– заметил политик.

Так это работает и в других странах мира. Если компания хочет работать с серьезными иностранными компаниями, их представители непременно зададут неудобные вопросы.

Гетманцев подчеркнул, что именно поэтому Михаил Федоров предложил специальным правовой, в частности, налоговый режим для ИТ-отрасли. В первом чтении в комитете поддержали этот законопроект. В то же время есть определенные нюансы, поэтому ко второму чтению его стоит существенно доработать.

Как вывести зарплаты из тени

По словам Гетманцева, проблема вывода зарплат из тени в Украине сейчас является комплексной. Речь идет не только о налогах. Люди, уклоняющиеся от призыва, не оформляются на работу, чтобы не становиться на учет.

Сейчас является существенной проблема взаимоотношений работника и работодателя, которые хотят застраховать валютные риски, а работодатель согласен платить валютой.

Кроме того, юридически невозможно оформить системы штрафов для работников.

В то же время перспективы для улучшения есть.

"Я считаю, что на нашем пути детенизации первый этап — это закрытие черных дыр. Контрабанда, алкоголь, топливо, торговля. Второй и завершающий этап детенизации – это как раз белые зарплаты. Новый КЗоТ, уменьшение давления на фонд оплаты труда", – подчеркнул Гетманцев.

В частности, 3 вида налога (ЕСВ, НДФЛ и военный сбор) можно объединить в один налог. Кроме того, необходимо привлечь к ответственности тех, кто не оформляет своих льготников.