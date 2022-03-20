Рапорты с отказом воевать пишут целыми подразделениями, – СБУ о россиянах

Захватчики деморализованы большими потерями, плохим тылом и хищением денег генералами. Из перехваченных Службой безопасности Украины разговоров ясно, что рапорты с отказом воевать пишут подразделениями.

Спикер ведомства Артем Дехтяренко рассказал, что россияне не понимают смысл войны, они убеждены, что их используют как "пушечное мясо" и отправляют насмерть.

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Россияне отказываются воевать целыми подразделениями

Российские оккупанты деморализованы большими потерями, плохим тыловым обеспечением и хищением денег генералами.

Из перехваченных СБУ разговоров слышно, что рапорты с отказом воевать пишут целыми подразделениями, в частности старшие офицеры,

– отметил Дехтяренко.

На фоне этого находящихся в Украине захватчиков ошеломила новость российских СМИ о задержании заместителя руководителя Росгвардии Романа Гаврилова. Их генералу инкриминируют хищение денег, в частности тех, которые выделили для обеспечения воюющих в Украине подразделений.

В спецслужбе подытожили, что постепенно к оккупантам приходит прозрение. Даже обычные солдаты не хотят отдавать свою жизнь за тех, кто обворовывает их.

СБУ о россиянах, которые массово отказываются воевать: смотрите видео