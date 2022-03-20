Речник відомства Артем Дехтяренко розповів, що росіяни не розуміють сенсу війни, вони переконані, що їх використовують як "гарматне м'ясо" і відправляють на смерть.

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Росіяни відмовляються воювати цілими підрозділами

Російські окупанти деморалізовані великими втратами, поганим тиловим забезпеченням і розкраданням грошей генералами.

З перехоплених СБУ розмов чути, що рапорти з відмовою воювати пишуть цілими підрозділами, зокрема, старші офіцери,

– зазначив Дехтяренко.

На тлі цього загарбників, які перебувають в Україні, приголомшила новина російських ЗМІ про затримання заступника керівника Росгвардії Романа Гаврилова. Їхньому генералу інкримінують розкрадання грошей, зокрема, тих, які виділили для забезпечення підрозділів, які воюють в Україні.

У спецслужбі підсумували, що поступово до окупантів приходить прозріння. Навіть звичайні солдати не хочуть віддавати своє життя за тих, хто обкрадає їх.

СБУ про росіян, які масово відмовляються воювати: дивіться відео