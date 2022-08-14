Такое мнение 24 каналу высказал политолог Петр Олещук. Несмотря на уступки в санкциях со стороны ЕС, россия лишь усилила свой шантаж Европы, снова ограничивая поставки газа.

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Чего хочет добиться россия

По мнению Олещука, европейская экономика вполне способна выдержать последствия газового кризиса. москва своими действиями пытается оказывать прежде всего психологическое давление на Европу.

Расчет со стороны россии прост. Европейцы привыкли к легкой беспроблемной жизни. А здесь их ставят в условия, когда растут цены, есть экономические проблемы. кремль надеется, что жители европейских стран захотят вернуться к своей привычной жизни,

– отметил политолог.

По его словам, у путина верят, что европейцы, устав от дискомфорта, начнут давить на политиков. А те в свою очередь будут готовы пойти на уступки, чтобы возобновить сотрудничество с россией.

Как украинцы могут повлиять на ситуацию

Олещук отметил, что это вопрос психологической крепости граждан стран ЕС. Но также в этом процессе важна роль украинцев.

Мы должны постоянно напоминать, что для них это понижение уровня жизни. А для украинцев это вопрос самой жизни,

– подчеркнул Олещук.

Он добавил, что сложно предположить, как изменится отношение жителей европейских стран к этому вопросу зимой.

"В любом случае от этого нельзя уклониться так, как будто войны в Украине не существует. А именно этого хочет добиться россия", – сказал политолог.

Выдержит ли Европа давление путина

Олещук подчеркнул, что психологическое смещение в европейских элитах уже происходило.

"Я более чем убежден, что они будут придерживаться того же курса, который начали раньше. Возможно, он будет тормозиться. И все будет не так быстро, как мы могли бы ожидать. Однако они будут продолжать этот курс, потому что он отвечает их интересам", – отметил он.

Газовый шантаж со стороны россии

Страны Европейского Союза уже согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа. По словам дипломатов, план Еврокомиссии предусматривает сокращение национального потребления газа в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года на 15 процентов.

Существует угроза, что россия может полностью перекрыть поставки газа в Европу в любой момент. Президент Украины Владимир Зеленский обращал внимание, что газовый шантаж не прекратится, поэтому Европа должна бить по россии в ответ жесткими санкциями.

Директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай подчеркнул, что сейчас Европа получила отличный шанс отказаться от российского газа и увеличивать темпы развития альтернативной энергетики.

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