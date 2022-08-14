Таку думку 24 каналу висловив політолог Петро Олещук. Не дивлячись на поступки в санкціях з боку ЄС, росія лише посилила свій шантаж Європи, знову обмежуючи постачання газу.

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Чого хоче досягти росія

На думку Олещука, європейська економіка цілком здатна витримати наслідки газової кризи. москва своїми діями намагається чинити насамперед психологічний тиск на Європу.

Розрахунок з боку росії простий. Європейці звикли до легкого безпроблемного життя. А тут їх ставлять в умови, коли зростають ціни, є економічні проблеми тощо. кремль сподівається, що жителі європейських країн захочуть повернутися до свого звичного життя,

– зазначив політолог.

За його словами, у путіна вірять, що європейці, втомившись від дискомфорту, почнуть тиснути на політиків. А ті своєю чергою будуть готові піти на поступки, аби відновити співпрацю з росією.

Як українці можуть вплинути на ситуацію

Олещук зазначив, що це питання психологічної міцності громадян країн ЄС. Але також у цьому процесі важлива роль українців.

Ми повинні постійно нагадувати, що для них це зниження рівня життя. А для українців це питання самого життя,

– наголосив Олещук.

Він додав, що важко передбачити, як зміниться ставлення жителів європейських країн до цього питання взимку.

"У будь-якому випадку від цього не можна ухилитися так, наче війни в Україні не існує. А саме цього хоче домогтися росія", – сказав політолог.

Чи витримає Європа тиск путіна

Олещук наголосив, що психологічний зсув у європейських елітах вже відбувався.

"Я більш ніж переконаний, що вони будуть дотримуватися того ж курсу, який розпочали раніше. Можливо, він буде гальмуватися. І все буде не так швидко, як ми могли б очікувати. Однак вони будуть продовжувати цей курс, тому що він відповідає їхнім інтересам", – зазначив він.

Газовий шантаж з боку росії

Країни Європейського Союзу вже погодили надзвичайний план щодо скорочення споживання газу. За словами дипломатів, план Єврокомісії передбачає скорочення національного споживання газу в період з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року на 15 відсотків.

Існує загроза, що росія може повністю перекрити постачання газу в Європу у будь-який момент. Президент України Володимир Зеленський звертав увагу, що газовий шантаж не припиниться, тож Європа повинна бити по росії у відповідь жорсткими санкціями.

Директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай наголосив, що зараз Європа отримала чудовий шанс відмовитися від російського газу та збільшувати темпи розвитку альтернативної енергетики.

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