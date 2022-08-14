Таку думку 24 каналу висловив директор програм практичної політики Інституту політичної освіти (ІПО) Олександр Солонтай. З початку серпня 2022 року росія повідомила про призупинення експорту нафти через українську систему.

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Крім того, москва обмежує постачання газу до країн Євросоюзу.

"Ми в одному човні"

За словами Солонтая, зараз енергетична ситуація у Європі пов'язана із тим, як розвиваються події в Україні.

Європейська енергетична безпека частково опинилася в руках українського фронту. Зараз перемога України може врятувати країни ЄС від залежності від росії, на яку вони колись підсіли,

– зазначив експерт.

Він додав, що енергетична ситуація ще більше зближує українців і європейців, адже "ми опинилися в одному човні".

Як Європа готується до зими

Взимку як Україну, так і країни Євросоюзу чекає мегавипробування, причиною якого стала росія.

"Найприємніше, що країни ЄС перестали готуватися на мінімалках. Зараз країна за країною – Італія, Польща, Велика Британія, Іспанія – починають рапортувати про те, що вони вже закінчили підготовку до зими", – сказав Солонтай.

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За його словами, влада європейських держав почала враховувати при підготовці можливі екстраординарні погодні явища.

"Газова "дубинка" працює проти самої росії"

Директор програм практичної політики ІПО вбачає у можливій енергетичній кризі й позитивний момент.

"Цікаво спостерігати, як російська газова "дубинка" починає працювати проти самої ж росії. Спочатку вона боляче била по нас і по Європі, а зараз може з'явитися протилежний тренд", – сказав він.

"Енергетична революція у Європі"

Високі ціни на енергоносії стимулюють енерготехнології. За словами Солонтая, вже зараз в Європі починає працювати величезна кількість програм енергозбереження на рівні населення. Європейці знову активно цікавляться альтернативними джерелами енергії.

За такої ціни на російські енергоносії очевидно, що краще обрати щось екологічніше і своє. Можливо, навіть відбудеться енергетична революція побутового споживання у Європі,

– наголосив директор програм практичної політики ІПО.

Якою була помилка ЄС

Солонтай висловив впевненість, що наступний опалювальний сезон у Євросоюзі мине нормально.

Думаю, за підсумками цієї зими Європа переконається у правильності свого рішення триматися якомога далі від москви. Вони (європейські політики – 24 канал) усвідомлять, що російська монополія була зайвою і вони свого часу зробили помилку, пригальмувавши розвиток альтернативної енергетики,

– сказав експерт.

На його думку, зараз у західних країн є велика можливість надолужити втрачене в енергетичній сфері.

Газовий шантаж росії: головне

кремль використовує проти країн Європи газовий шантаж. Є загроза, що постачання можуть відключити в неочікуваний момент. Президент України Володимир Зеленський звертав увагу, що він не припиниться, тож Європа повинна бити по росії у відповідь жорсткими санкціями.

Країни Європейського Союзу наприкінці липня погодили надзвичайний план щодо скорочення споживання газу. За словами дипломатів, план Єврокомісії передбачає скорочення національного споживання газу в період з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року на 15 відсотків.

Кожна з європейських країн також шукають додаткові варіанти, як пережити зиму. Зокрема, Італія розглядає Алжир як потенційного нового постачальника газу, нарощує використання відновлюваних джерел енергії та повернулася до вугілля, щоб освітлювати будинки й щоб міг працювати бізнес.

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