Такое мнение 24 каналу высказал директор программ практической политики Института политического образования (ИПО) Александр Солонтай. С начала августа 2022 года россия сообщила о приостановлении экспорта нефти через украинскую систему.

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Кроме того, москва ограничивает поставки газа в страны Евросоюза.

"Мы в одной лодке"

По словам Солонтая, сейчас энергетическая ситуация в Европе связана с тем, как развиваются события в Украине.

Европейская энергетическая безопасность частично очутилась в руках украинского фронта. Сейчас победа Украины может спасти страны ЕС от зависимости от россии, на которую они когда-то подсели,

– отметил эксперт.

Он добавил, что энергетическая ситуация еще больше сближает украинцев и европейцев, ведь "мы оказались в одной лодке".

Как Европа готовится к зиме

Зимой как Украину, так и страны Евросоюза ждет мегаиспытание, причиной которого стала россия.

"Самое приятное, что страны ЕС перестали готовиться на минималках. Сейчас страна за страной – Италия, Польша, Великобритания, Испания – начинают рапортовать о том, что они уже закончили подготовку к зиме", – сказал Солонтай.

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По его словам, власти европейских государств начали учитывать при подготовке возможные экстраординарные погодные явления.

"Газовая "дубинка" работает против самой россии"

Директор программ практической политики ИПО видит в возможном энергетическом кризисе и положительный момент.

"Интересно наблюдать, как российская газовая "дубинка" начинает работать против самой же россии. Сначала она больно била по нам и по Европе, а сейчас может появиться противоположный тренд", – сказал он.

"Энергетическая революция в Европе"

Высокие цены на энергоносители стимулируют энерготехнологию. По словам Солонтая, уже сейчас в Европе начинает работать множество программ энергосбережения на уровне населения. Европейцы снова активно интересуются альтернативными источниками энергии.

При такой цене на российские энергоносители очевидно, что лучше выбрать что-то более экологичное и свое. Возможно, даже произойдет энергетическая революция бытового потребления в Европе,

– подчеркнул директор программ практической политики ИПО.

Какова была ошибка ЕС

Солонтай выразил уверенность, что следующий отопительный сезон в Евросоюзе пройдет нормально.

Думаю, по итогам этой зимы Европа убедится в правильности своего решения держаться подальше от москвы. Они (европейские политики – 24 канал) осознают, что российская монополия была лишней и они в свое время совершили ошибку, притормозив развитие альтернативной энергетики,

– сказал эксперт.

По его мнению, сейчас у западных стран есть большая возможность наверстать утраченное в энергетической сфере.

Газовый шантаж россии: главное

кремль использует против стран Европы газовый шантаж. Есть угроза, что поставки могут быть отключены в неожиданный момент. Президент Украины Владимир Зеленский обращал внимание, что он не прекратится, поэтому Европа должна бить по россии в ответ жесткими санкциями.

Страны Европейского Союза в конце июля согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа. По словам дипломатов, план Еврокомиссии предусматривает сокращение национального потребления газа в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года на 15 процентов.

Каждая из европейских стран также ищет дополнительные варианты, как пережить зиму. В частности, Италия рассматривает Алжир как потенциального нового поставщика газа, наращивает использование возобновляемых источников энергии и вернулась к углю, чтобы освещать дома и мог работать бизнес.

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