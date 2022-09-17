Расцвел "хлопок" в оккупированном Донецке: есть "прилеты" в админздание
В оккупированный Донецк 17 сентября посетил "хлопок". Оккупанты заявили о "прилетах" в административное здание.
В Донецке "что-то случилось"
Над центром города возвышается дым. Видео с места происшествия опубликовали местные телеграмм-каналы, пишет 24 канал.
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Оккупанты заявили о "прилетах" в администрацию в Ворошиловском районе. На фото видно, что с крыши здания идет дым.
Над Донецком поднимается дым: видео
Бульвар Пушкина после взрыва: видео (Внимание! 18+, на видео есть ненормативная лексика)
Россияне уже закрыли подвал и бомбоубежище Ворошиловской налоговой. Местные жители жалуются, что им негде прятаться, но оккупантов это отнюдь не волнует. Главное – позаботиться о себе.