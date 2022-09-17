Расцвел "хлопок" в оккупированном Донецке: есть "прилеты" в админздание

В оккупированный Донецк 17 сентября посетил "хлопок". Оккупанты заявили о "прилетах" в административное здание.

В Донецке "что-то случилось"

Над центром города возвышается дым. Видео с места происшествия опубликовали местные телеграмм-каналы, пишет 24 канал.

К теме Снова нервное курение, – ОК "Юг" прокомментировали взрывы в Херсоне и панику оккупантов

Оккупанты заявили о "прилетах" в администрацию в Ворошиловском районе. На фото видно, что с крыши здания идет дым.

Над Донецком поднимается дым: видео

Бульвар Пушкина после взрыва: видео (Внимание! 18+, на видео есть ненормативная лексика)

Россияне уже закрыли подвал и бомбоубежище Ворошиловской налоговой. Местные жители жалуются, что им негде прятаться, но оккупантов это отнюдь не волнует. Главное – позаботиться о себе.

Дымит в центральном районе города