Рашисты сами показали, как открыли огонь по киевскому ТРЦ

Российские войска 20-го марта совершили циничный обстрел торгового центра в Киеве. На следующий день после ракетного удара российская пропаганда показала обстрел по телевидению.

На видео видно, как враг целился в киевский ТРЦ

Российские фашисты показали на собственном телевидении, как запустили ракету в ТРЦ в Киеве. На видео видно, как враг целился в торговый центр.

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Также телевидение оккупантов показало момент взрыва ТРЦ в Подольском районе.

Оккупанты показали, как открыли огонь по киевскому ТРЦ – видео

Оккупанты обстреляли ТРЦ: коротко

Вечером 20-го марта в Подольском районе Киева были слышны взрывы. Спасатели в 22:48 получили сообщение о пожаре.

Из-за атаку оккупантов загорелся ТРЦ и пожар удалось ликвидировать только 21-го марта.

В результате обстрела повреждено 6 домов, три из которых не пригодны для жизни. К сожалению, погибло восемь человек.

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