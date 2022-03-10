Рашисты нанесли по Житомирщине более 40 авиационных ударов

Уже 15 дней российские войска безрезультатно пытаются захватить Украину. Наши военные дают им активный отпор, поэтому оккупанты срываются на гражданских жителях.

Поскольку враг теряет свои силы, он пытается вести авиационную войну. И бьет Россия не только по военным объектам, но и гражданским и культурным.

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Для оккупанта нет ничего святого. Жилые дома, школы, садики, больницы, музеи – под удар попадает все.

За две недели с момента полномасштабного вторжения России в Украину по Житомирщине было нанесено более 40 авиационных ударов,

– сообщил Бунечко.

Последствия обстрелов в Житомирской области

Первый объект, по которому оккупанты нанесли удар, – это Тетеревка. Они били по водопроводу, который дает воду в город. Отчасти он поврежден, но ситуация нормальная и город будет с водой.

Второй удар был нанесен по теплокоммунэнерго. Чтобы эта котельная возобновила работу, потребуется до недели времени.

В роддоме, в корпусах первой больницы, детской больницы снова вылетели все окна и двери. На данный момент работники закрывают повреждения. К счастью, никто не пострадал, ведь пациенты находились в бомбоубежище.

Пострадала, ранена только пожилая женщина, частный дом которой полностью разрушен. Слава Богу, она осталась жива,

– добавил глава ОВА.

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