Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что рашисты продолжают использовать преступные методы войны и дезинформацию.

Внимание Появляется все больше подтверждений намерений России применить ядовитые вещества против Украины

Что известно об обстреле Запорожской области

В Гуляйполе оккупанты обстреляли из артиллерии объекты гражданской инфраструктуры. Данные о жертвах среди мирного населения пока неизвестны.

В Пологах враг распространяет информацию о предстоящих обстрелах города, которые якобы будут осуществляться со стороны Вооруженных Сил Украины.

Рашисты не зря используют такие методы. Ведь они продолжают нести потери, а их военные подразделения деморализованы,

– говорится в сообщении.

На Запорожье у врага отбирают трофейные танки

24 марта поступила информация, что в Мелитополе 70 российских военнослужащих устроили бунт и отказались участвовать в войне.

Известно также, что при освобождении населенного пункта Малиновка наши защитники захватили трофеи. В частности, танк Т-72Б3.

Не верьте вражеской пропаганде! Украинские военные никогда не обстреливали и не будут обстреливать гражданские объекты и мирное население,

– подчеркнули в Запорожской ОВА.

К слову, в Запорожье в плен к украинским защитникам попали двое российских военных – из Дагестана.