Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что рашисты продолжают использовать преступные методы войны и дезинформацию.
Внимание Появляется все больше подтверждений намерений России применить ядовитые вещества против Украины
Что известно об обстреле Запорожской области
- В Гуляйполе оккупанты обстреляли из артиллерии объекты гражданской инфраструктуры. Данные о жертвах среди мирного населения пока неизвестны.
- В Пологах враг распространяет информацию о предстоящих обстрелах города, которые якобы будут осуществляться со стороны Вооруженных Сил Украины.
Рашисты не зря используют такие методы. Ведь они продолжают нести потери, а их военные подразделения деморализованы,
– говорится в сообщении.
На Запорожье у врага отбирают трофейные танки
24 марта поступила информация, что в Мелитополе 70 российских военнослужащих устроили бунт и отказались участвовать в войне.
Известно также, что при освобождении населенного пункта Малиновка наши защитники захватили трофеи. В частности, танк Т-72Б3.
Не верьте вражеской пропаганде! Украинские военные никогда не обстреливали и не будут обстреливать гражданские объекты и мирное население,
– подчеркнули в Запорожской ОВА.
К слову, в Запорожье в плен к украинским защитникам попали двое российских военных – из Дагестана.
Какая ситуация в Запорожье 25 марта – смотреть видео