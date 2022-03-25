Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що рашисти продовжують використовувати злочинні методи війни та дезінформацію.

Увага З'являється дедалі більше підтверджень намірів Росії застосувати отруйні речовини проти України

Що відомо про обстріл Запорізької області

У Гуляйполі окупанти обстріляли з артилерії об'єкти цивільної інфраструктури. Дані про жертви серед мирного населення наразі невідомі.

У Пологах ворог розповсюджує інформацію про майбутні обстріли міста, які нібито будуть здійснюватися з боку Збройних Сил України.

Рашисти недарма використовують такі методи. Адже вони продовжують зазнавати втрат, а їхні військові підрозділи деморалізовані,

– йдеться у повідомленні.

На Запоріжжі у ворога відбирають трофейні танки

24 березня надійшла інформація, що у Мелітополі 70 російських військовослужбовців вчинили бунт і відмовилися брати участь у війні.

Відомо також, що під час визволення населеного пункту Малинівка наші захисники захопили трофеї. Зокрема танк Т-72Б3.

Не вірте ворожій пропаганді! Українські військові ніколи не обстрілювали і не будуть обстрілювати цивільні об'єкти та мирне населення,

– наголосили у Запорізькій ОВА.

До слова, на Запоріжжі у полон до українських захисників потрапили двоє російських військових – з Дагестану.

Яка ситуація у Запоріжжі 25 березня – дивитись відео