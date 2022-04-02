Рашисты подкупом пытаются создать видимость "поддержки" своих действий на захваченных территорий

Российские оккупанты встретились с яростным сопротивлением отважных украинцев в населенных пунктах, которые им удалось временно захватить. Поняв, что силой с нашим народом не справишься, враг пытается использовать подкуп.

Российским пропагандистам никак не удается создать картинку "поддержки" украинцами армии оккупантов. Наш храбрый народ ни за что не хочет играть по правилам оккупантов и отказывается от какого-либо сотрудничества с врагом.

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Попытка подкупа украинцев

В надежде создать хоть какую-то видимость "позитивной" деятельности враг грабит украинские гуманитарные грузы и раздает их под видом своей помощи.

Сергей Лещенко рассказал, что россияне пытаются подкупить некоторых украинцев, чтобы создать иллюзию поддержки местного населения.

Кроме запланированного в Токмаке "референдума" оккупанты обещают денежное вознаграждение учителям, которые будут прводить образовательный процесс на русском языке. Враг надеется хоть на какую-то поддержку, но получает лишь яростное сопротивление.

Смотрите брифинг Сергея Лещенко за 2 апреля