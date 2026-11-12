Трампа хотят обойти ради Украины: Рашкин о 15 миллиардах помощи и расследовании

Демократы готовят 15 миллиардов долларов помощи Украине, но Трамп может наложить вето. Юрий Рашкин объяснил, как Конгресс может преодолеть это вето и чем угрожают расследования Маску, Кушнеру и Виткоффу.

После поражения республиканцев на выборах в Конгресс США демократы готовят новые инициативы по поддержке Украины и проверке решений администрации Дональда Трампа. Среди них – возможное выделение 15 миллиардов долларов военной помощи, пересмотр санкционных механизмов и расследование деятельности людей из ближайшего окружения американского президента.

Американский политический деятель Юрий Рашкин в эфире 24 Канала объяснил, как Конгресс может попытаться обойти возможное вето Трампа и почему Украина стала одним из приоритетов демократов. Он также оценил перспективы расследований в отношении Стива Виткоффа, Джареда Кушнера и Илона Маска, возможности Реджепа Тайипа Эрдогана повлиять на Путина и риски новой войны с Ираном.

Украина в центре внимания США

CNN пишет, что своими ударами Путин пытается уничтожить украинскую экономику. Насколько важно, чтобы американские политики не забывали о настоящих целях России, особенно после выборов в Конгресс?

Это чрезвычайно важно. Именно так журналистика лучше всего выполняет свою работу: рассказывает о событиях в реальном времени, приводит факты, цифры и показывает, что на самом деле происходит. Особенно сейчас, когда демократы получили новые политические возможности и уже начинают думать, как исправлять последствия решений, которые Дональд Трамп принимал в течение последних двух лет.

У них много вопросов, которыми нужно заниматься, но в первую очередь они будут искать те направления, где можно получить поддержку обеих партий. И Украина здесь оказалась практически на первом месте. Именно поэтому я очень обрадовался сообщению Financial Times о том, что демократы планируют новый пакет помощи на сумму до 15 миллиардов долларов.

Конечно, пока речь идет о намерениях, а не о уже принятом решении. Но даже сам факт появления такой инициативы важен. Я ожидал, что после выборов демократы в первую очередь будут рассылать запросы, вызывать чиновников на слушания и предупреждать администрацию о предстоящих расследованиях. Вместо этого они уже заговорили о конкретной помощи Украине.

Когда мы говорим обо всем том кошмаре, который сейчас происходит, неплохо было бы иметь хотя бы какой-то луч надежды. А это даже лучше, чем то, на что я надеялся. Демократы уже планируют законопроект о помощи Украине на 15 миллиардов долларов.

У американских законодателей есть несколько важных инструментов: они могут принимать законы, проводить расследования и контролировать бюджетные расходы. И сейчас демократы, судя по сообщениям, пытаются использовать все эти возможности. Для Украины это означает шанс не только получить новую военную поддержку, но и изменить подход Вашингтона к решениям, которые ранее зависели от личной позиции Трампа.

15 миллиардов для Украины

Демократы хотят включить помощь Украине в ежегодный оборонный законопроект США. Смогут ли они использовать его как инструмент давления на Трампа, учитывая угрозы украинской энергетике зимой?

Они будут делать все, что в их силах. И главной задачей будет обеспечение поддержки Украины, а уже потом – поиск компромиссов по другим вопросам, важным для американского президента. Например, Трампу могут предложить определенные уступки в вопросах, связанных с Ираном, или в других направлениях его политики.

Но я предполагаю, что он все равно попытается заблокировать соответствующее решение. Трамп не хочет оказывать Украине помощь в том виде, который предлагают демократы, поэтому вероятность президентского вето остается вполне реальной.

И здесь начинается самое интересное. Помощь Украине относится к тем вопросам, что по ним, по сообщениям Reuters и других агентств, можно рассчитывать на поддержку как демократов, так и части республиканцев. А это открывает возможность попытаться преодолеть президентское вето.

Если удастся преодолеть вето Трампа именно в вопросе Украины, это станет чрезвычайно важным моментом. Ведь помощь Украине – одна из тех тем, по которым можно найти двухпартийную поддержку.

Для демократов такой результат будет иметь значение не только из-за самого пакета помощи. Он покажет, что Конгресс способен принимать важные решения вопреки желанию президента, если законодатели обеих партий договорятся между собой. Но я не думаю, что Трамп просто согласится с таким развитием событий. Он будет пытаться затягивать процесс, торговаться и использовать все доступные ему полномочия.

И это касается не только помощи Украине, но и санкций против России. Ранее обсуждался законопроект, связанный с сенатором Линдси Грэмом, но администрация добилась того, чтобы президент сохранил возможность самостоятельно решать, применять ограничения или нет.

То есть у него фактически остался своеобразный "выключатель": можно ввести санкции, а можно этого не делать. Теперь законодатели, на мой взгляд, попытаются изменить этот механизм и лишить Трампа возможности единолично блокировать соответствующие решения.

Демократы и республиканцы хотят взять у Трампа этот "выключатель". Он сможет налагать вето, а они будут пытаться его преодолеть. Именно за этим мы сейчас и будем наблюдать.

Проблема заключается еще и в работе самой администрации. Мы видим ситуации, когда решения о финансировании могут фактически останавливаться на уровне чиновников, которые просто не подписывают необходимые документы. Такие действия вызывают недовольство в Конгрессе, особенно когда речь идет о средствах, использование которых предусмотрено бюджетом.

В частности, демократы могут усилить давление на Рассела Воута, который отвечает за бюджетную политику администрации. Он помогает Трампу реализовывать его финансовые решения, и именно к такой системе ручного управления у законодателей возникает все больше вопросов.

Я не исключаю, что длительное противостояние из-за бюджета и полномочий может привести и к новым разговорам об импичменте. Но сейчас главное – конкретный законопроект для Украины. Если демократы смогут провести его даже вопреки позиции Трампа, это станет большой политической победой.

Нужно понимать, что для реализации такого сценария, возможно, придется обходить не только сопротивление Белого дома, но и позицию Майка Джонсона. Это сложная задача, однако после выборов политическое положение американского президента существенно ослабло.

Это будет большой вопрос – пойти в обход, возможно, Майка Джонсона, в обход Трампа. Но Трамп, друзья, – хромая утка. Хромая.

Я надеюсь, что демократы продолжат продвигать этот законопроект. Их нужно будет поддерживать и подталкивать к конкретным решениям, ведь между политическими намерениями и реальным выделением средств еще немало этапов.

Расследование в отношении окружения Трампа

Financial Times также сообщает о намерении демократов проверить дизельное соглашение с Россией и возможные бизнес-интересы Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Запросы уже направлены в банки, порты и другие структуры, а отдельно законодатели хотят проверить ограничения Starlink для Украины. Чем это может грозить окружению Трампа?

Когда я слышу обо всех этих инициативах, создается впечатление, что наступил какой-то праздничный день. И Маска будут проверять, и Виткоффа, и дизельные соглашения могут пересмотреть. После всего, что происходило в течение последних двух лет, это действительно вселяет определенную надежду.

Начнем со Стива Виткоффа. Он фактически стал одним из главных участников контактов с Кремлем, хотя важно понимать, что международные соглашения Соединенных Штатов не могут основываться исключительно на его личных переговорах. Они должны проходить через соответствующие американские государственные институты и установленные процедуры.

На мой взгляд, представители окружения Трампа рассчитывали достаточно быстро достичь нужного результата, чтобы впоследствии не возникало лишних вопросов. Но они не успели реализовать свои планы, в частности из-за того, что Украина не согласилась на требования, которые означали бы капитуляцию.

Они не успели, потому что Украина не капитулировала, не сдалась и сейчас уж точно не сдастся. А в отношении Виткоффа теперь будет проводиться расследование, будут разбираться во всех его разговорах.

Я не знаю, как далеко зайдут эти проверки и какие юридические последствия они могут иметь. Но Виткофф должен был понимать риски, когда начал участвовать в переговорах с Кремлем. Изменение политического баланса в Вашингтоне означает, что решения и контакты, которые ранее оставались без должного внимания Конгресса, теперь могут стать предметом тщательного изучения.

То же самое касается дизельного соглашения. В демократической системе смена власти или политического баланса может приводить к пересмотру предыдущих решений. Трамп сам отменил многие инициативы предыдущей администрации, в частности связанные с развитием "зеленой" энергетики. Поэтому было бы вполне закономерно, если бы теперь законодатели начали проверять и пересматривать соглашения, которые они считают невыгодными для Соединенных Штатов.

Еще одна серьезная проблема возникла у Илона Маска из-за истории с замедлением работы Starlink для Украины. На мой взгляд, его компания нанесла себе большой репутационный ущерб. Ведь потенциальные клиенты спутниковой связи увидели риск зависимости от поставщика, который может ограничить работу сервиса в критический момент.

Маск очень серьезно промахнулся, когда решил замедлить интернет для Украины. Из-за этого он потерял будущих покупателей. Кто захочет иметь дело с компанией, которая может просто отключить тебя, если ей не нравится то, что ты делаешь?

Теперь американские законодатели хотят проверить обстоятельства этой истории и сохранившиеся документы, связанные с ограничениями сервиса. А для компании это означает не только политические вопросы, но и возможные долгосрочные последствия для доверия к ее услугам.

Сможет ли Трамп остановить расследования

У Маска огромные финансовые ресурсы, а Трамп сохраняет влияние на генерального прокурора и Министерство юстиции США. Насколько сложно будет проводить такие расследования?

Это действительно будет непросто. У людей, о которых мы говорим, есть огромные бюджеты и возможность привлекать практически неограниченное количество адвокатов. В то же время Трамп продолжает влиять на работу Министерства юстиции, хотя само ведомство, по сообщениям, сталкивается с оттоком сотрудников.

Но есть и другая сторона этой истории. Я вижу, что американские суды все более критично относятся к позиции представителей нынешней администрации. Раньше государственные адвокаты пользовались достаточно высоким уровнем доверия просто потому, что представляли федеральную власть. Сейчас, на мой взгляд, такое доверие серьезно подорвано.

Мы наблюдаем ситуации, когда суды и присяжные не соглашаются с аргументами обвинения. В частности, большие жюри присяжных отказываются поддерживать отдельные дела, считая представленные материалы недостаточными для предъявления обвинений.

Это создает проблемы для чиновников, которые, на мой взгляд, пытаются выполнять политические пожелания президента. Они могут хотеть продемонстрировать Трампу результат, но не всегда способны добиться нужных решений в судах.

Раньше в судах Соединенных Штатов существовала презумпция доверия к государству. А теперь этой презумпции фактически нет. И государственным адвокатам будет сложно.

Политическая ситуация может дальше осложняться. Я не знаю, наступит ли момент, когда поведение Трампа станет неприемлемым даже для части руководства Республиканской партии. Возможно, они будут продолжать терпеть его решения в течение всех оставшихся двух лет.

Но демократы уже получили возможность активнее контролировать администрацию, а Конгресс может запрашивать информацию и проводить проверки. Именно поэтому я ожидаю все более острого противостояния между Белым домом и законодателями.

Эрдоган и переговоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Трампу, чтобы обсудить войну России против Украины и ситуацию на Ближнем Востоке. Он предлагает активнее задействовать дипломатию. Имеет ли Эрдоган влияние на американского президента и готов ли Трамп делить с ним роль посредника?

Мне кажется, что Трамп сейчас надеется, что его хоть кто-то спасет. Условно говоря, по всему миру раздался призыв: спасите Трампа. И, возможно, Эрдоган решил также присоединиться к этим дипломатическим усилиям.

Но нужно учитывать характер самого американского президента. Он чрезвычайно любит публичное признание и стремится быть главной фигурой в любой успешной истории. Вспомните хотя бы церемонию награждения после чемпионата мира по футболу, который проводили Соединенные Штаты, Канада и Мексика. Трамп пытался оказаться в центре внимания и лично вручать награды.

Поэтому если появится какая-либо мирная договоренность, мы в первую очередь услышим, что это достижение Дональда Трампа. Он обязательно объяснит, какую огромную роль сыграл в ее подготовке. Но это не значит, что он будет категорически отрицать участие других политиков.

Если будет какая-то договоренность, мы в первую очередь услышим о Трампе. Он всем расскажет, какой он большой. Но если Эрдогану нужно будет дома говорить о собственных успехах, Трампу, думаю, это не особо помешает.

Американский президент понимает, что различные политические лидеры должны объяснять результаты собственному электорату. Поэтому Эрдоган вполне может представлять какую-то дипломатическую инициативу как собственное достижение в Турции. Главное для Трампа – чтобы на международной арене именно он оставался центральной фигурой.

А что Турция реально может сделать для прекращения российско-украинской войны? Имеет ли Эрдоган достаточно рычагов влияния на Путина?

У Турции есть определенные преимущества. Она контролирует важные географические направления и не принимает непосредственного участия в войне. Кроме того, пока Россия истощается в войне против Украины, позиции Турции в регионе могут постепенно укрепляться.

Соединенные Штаты пока не смогли решить проблему российской агрессии, поэтому другие государства могут пытаться проявить дипломатическое лидерство. Но для меня главный вопрос заключается в том, способен ли кто-то действительно заставить Путина прекратить войну.

Я не вижу такого политика. Все ищут человека, который мог бы повлиять на российского президента, но я сомневаюсь, что такой человек вообще существует.

Все ищут кого-то, кто может повлиять на Путина. Такого человека нет. И все чаще говорят, что эта война ограничена биологическим сроком жизни самого Путина.

Даже Си Цзиньпин вряд ли способен просто позвонить российскому президенту и приказать завершить войну. Китай, конечно, обладает определенными возможностями влияния. Например, Пекин мог бы прекратить поставки комплектующих или ограничить помощь России в обходе санкций.

Но я не думаю, что это автоматически остановило бы боевые действия. Путин приспосабливается к обстоятельствам и продолжает использовать те возможности, которые у него есть. Если определенные технологии станут недоступными, он будет пытаться найти другие способы наносить ущерб.

В частности, я опасаюсь усиления российских диверсий и вмешательства во внутренние дела других государств. Если Кремль лишится части военно-технических возможностей, это не обязательно будет означать отказ от агрессивной политики. Он может перенести усилия на другие методы давления.

Путин делает не то, что хочет, а то, что может. Но он хочет воевать. Если Китай перестанет продавать ему определенные вещи, он будет пытаться действовать иначе. Это может означать больше диверсий и вмешательства в жизнь других государств.

Поэтому я связываю реальное завершение этой войны прежде всего с изменениями в самой России. В нынешних обстоятельствах не вижу, чтобы Эрдоган или другой международный посредник обладал достаточным влиянием, чтобы заставить Путина пойти на мир.

Кстати, смена политических лидеров нередко позволяет начать международные отношения с другой позиции. Например, если в Израиле сменится премьер-министр, Трамп может попытаться возложить ответственность за предыдущие решения на Беньямина Нетаньяху и объявить о перезапуске отношений. Он уже много раз использовал подобный подход в отношении Джо Байдена, обвиняя своего предшественника в различных проблемах.

Но в случае российско-украинской войны изменение американского подхода само по себе не устраняет главную проблему – желание Путина продолжать агрессию.

Иран осторожно угрожает США

Иранский чиновник Резаи во второй раз за несколько дней выступил с резким заявлением против Вашингтона. Он высмеял поражение республиканцев на выборах, упомянул о возможных кадровых изменениях в администрации Трампа и пригрозил сокрушительным ответом в случае новой войны. В то же время США перебрасывают силы на Ближний Восток. Насколько серьезны эти угрозы?

Я обратил внимание на одну интересную деталь: в иранском сообщении не назвали самого Трампа. Там упоминали Венса, Рубио, Хегсета и других представителей американского руководства, но президента напрямую не затронули.

На мой взгляд, это свидетельствует об определенной осторожности. Иранцы готовы высмеивать американскую администрацию, однако не хотят лишний раз провоцировать человека, поведение которого сложно предсказать.

Нужно учитывать, что Соединенные Штаты обладают ядерным оружием и огромными военными возможностями. Иранское руководство это понимает, поэтому старается демонстрировать уверенность, но в то же время не переходить к прямой конфронтации с Трампом.

Может ли Трамп после поражения на выборах все же решить начать новую военную операцию против Ирана?

Я этого не исключаю, но пока не вижу убедительной причины, почему бы именно сейчас ему понадобилась бы такая война. После поражения республиканцев у Трампа осталось значительно меньше политических перспектив, и, на мой взгляд, он все больше сосредотачивается на личных интересах и противостоянии с демократами.

Можно предположить, что новая операция против Ирана стала бы для него способом мести. Но это лишь один из возможных сценариев, и я не чувствую, что американский президент действительно стремится к такому развитию событий.

Зато для Израиля ситуация имеет иное значение. Особенно это касается Биньямина Нетаньяху, который столкнулся со сложной внутриполитической ситуацией. Я предполагаю, что новая военная кампания против Ирана могла бы соответствовать его текущим политическим интересам.

Для Израиля это важно, особенно для Нетаньяху, учитывая его политическую ситуацию. Для него война с Ираном сейчас была бы очень кстати. А вот нужна ли она самому Трампу? Я не чувствую, что ему это действительно нужно.

В то же время американские войска продолжают перемещаться в направлении Ближнего Востока. Согласно сообщениям, которые мы обсуждаем, авианосцы должны прибыть в регион во второй половине ноября. Это, безусловно, демонстрация военных возможностей, однако само перемещение кораблей еще не означает, что решение о начале операции уже принято.

Я предполагаю, что Вашингтон пытается продемонстрировать силу и усилить давление на Иран. Но мне пока непонятно, на какое именно решение Тегерана рассчитывает Трамп и насколько такая демонстрация способна изменить позицию иранского руководства.

В свою очередь, Иран, похоже, понимает, что политическое время американского президента постепенно истекает. Поэтому его руководство может пытаться переждать последние два года каденции Трампа, не соглашаясь на невыгодные условия, но и не провоцируя открытую войну.

Иран, очевидно, понимает соотношение сил и то, что время Трампа истекает. Они готовы переждать его, но не хотят вступать с ним в открытую конфронтацию.

Именно поэтому я бы не стал рассматривать резкие заявления иранских чиновников как доказательство неизбежности новой войны. Сейчас обе стороны демонстрируют готовность к жесткому противостоянию, но в то же время могут стремиться избежать прямого столкновения.

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