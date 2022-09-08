Об этом 24 канала рассказал Михаил Макарук – общественный деятель, военнослужащий ВСУ и представитель InformNapalm. По его словам, у бойцов нет проблем с одеждой, обувью или едой.

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Однако есть ряд вещей, которых постоянно не хватает украинским воинам на фронте.

"Расходные материалы" на фронте

Речь идет о квадрокоптерах и автомобилях. По словам Макарука, это те категории, которые не снабжаются государством.

Военнослужащий ВСУ отметил, что иногда у людей возникает вопрос, почему волонтеры объявляют новые и новые сборы на дроны или автомобили.

К сожалению, это – расходные материалы, так же как и патроны,

– подчеркнул Макарук.

Почему ВСУ не хватает автомобилей

По его словам, в мирной жизни люди могут купить себе автомобиль и ездить на нем несколько лет.

На фронте автомобили – это расходный материал, который может порубить осколками во время взрывов. Может выйти из строя двигатель или просто сломаться коробка. Ведь на фронт передают автомобили не из автосалона,

– объяснил спикер InformNapalm.

По его словам, такая же ситуация складывается с дронами.

Квадрокоптеры – это "глаза" военных

Их наличие особенно важно для бойцов ВСУ. Ведь квадрокоптеры – это "глаза" военной единицы – взвода, группы, роты.

По словам военнослужащего ВСУ, дроны постоянно нужны:

артиллеристам;

пехоте;

снайпером.

Квадрокоптеры нужны всем военным, чтобы сохранить свою жизнь. Я не думаю, что коптер стоит столько, сколько жизни и здоровье наших воинов.

– подчеркнул Макарук.

"Любая помощь важна"

Украинским бойцам на фронте помогают как отдельные волонтеры, так и крупные благотворительные фонды. Как объяснил военнослужащий ВСУ, большие фонды берут на себя огромные целевые проекты.

"Они ориентируются на то, чтобы закрывать потребности бригады или полка в тепловизорах, коптерах или машинах", – отметил он.

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Поэтому иногда большие фонды не идут на сотрудничество с отдельными волонтерами, пытающимися закрыть потребности меньшего масштаба. В то же время, по словам Макарука, каждая волонтерская инициатива имеет большое значение.

Помогайте тем, кому вы можете доверять. Любая помощь нужна и важна,

– сказал спикер InformNapalm.

Стрим Игоря Гаврищака и Михаила Макарука: смотрите полное видео

Как волонтеры помогают ВСУ