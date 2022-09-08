Про це 24 каналу розповів Михайло Макарук – громадський діяч, військовослужбовець ЗСУ та речник InformNapalm. За його словами, бійці не мають проблем з одягом, взуттям чи їжею.

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Однак є низка речей, яких постійно бракує українським воїнам на фронті.

"Розхідні матеріали" на фронті

Йдеться про квадрокоптери та автомобілі. За словами Макарука, це ті категорії, які не забезпечуються державою.

Військовослужбовець ЗСУ зазначив, що іноді у людей виникає питання, чому волонтери оголошують нові й нові збори на дрони чи автівки.

На жаль, це – розхідні матеріали, так само як і патрони,

– наголосив Макарук.

Чому ЗСУ бракує автомобілів

За його словами, у мирному житті люди можуть купити собі автомобіль і їздити на ньому кілька років.

На фронті автомобілі – це розхідний матеріал, який може посікти осколками під час вибухів. Може вийти із ладу двигун або просто зламатися коробка передач. Адже на фронт передають автомобілі не з автосалону,

– пояснив речник InformNapalm.

За його словами, така ж сама ситуація складається з дронами.

Квадрокоптери – це "очі" військових

Їхня наявність особливо важлива для бійців ЗСУ. Адже квадрокоптери – це "очі" військової одиниці – взводу, групи, роти.

За словами військовослужбовця ЗСУ, дрони постійно потрібні:

артилеристам;

піхоті;

снайперам.

Квадрокоптери потрібні всім військовим для того, щоб зберегти своє життя. Я не думаю, що коптер коштує стільки, скільки життя та здоров'я наших воїнів,

– наголосив Макарук.

"Будь-яка допомога важлива"

Українським бійцям на фронті допомагають як окремі волонтери, так і великі благодійні фонди. Як пояснив військовослужбовець ЗСУ, великі фонди беруть на себе величезні цільові проєкти.

"Вони орієнтуються на те, щоб закривати потреби бригади чи полку в тепловізорах, коптерах чи машинах", – зазначив він.

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Тому іноді великі фонди не йдуть на співпрацю з окремими волонтерами, які намагаються закрити потреби меншого масштабу. Водночас, за словами Макарука, кожна волонтерська ініціатива має велике значення.

Допомагайте тим, кому ви можете і довіряєте. Будь-яка допомога потрібна і важлива,

– сказав речник InformNapalm.

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Як волонтери допомагають ЗСУ