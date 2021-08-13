Расизма в Украине не место, – "слуги" жестко отреагировали на нападение на Беленюка

В центре Киева 13 августа неизвестные напали на спортсмена и нардепа Жана Беленюка, выкрикивая расистские оскорбления. В "Слуге народа" категорически осудили инцидент, назвав это проявлением ненависти.

"Слуги" отметили, что патриотичность человека не измеряется его цветом кожи, полом, этническим происхождением или местом жительства.

Важно Обозвали обезьяной и посоветовали "валить" в Африку: в Киеве неизвестные напали на Жана Беленюка

Реакция "слуг"

Отметили, что в дальнейшем будут использовать все законодательные рычаги влияния, чтобы не допустить в Украине проявлений расизма и ксенофобии.

Мы, партия и фракция "Слуга Народа", категорически осуждаем использование какой-либо формы дискриминации и агрессии – по признаку расы или любой другой… Таким позорным явлениям в нашем многонациональном и многокультурном государстве не место.

– подчеркнули депутаты.

Кроме того, "слуги" требуют от полиции как можно быстрее найти нападавших и привлечь их к ответственности.

Нападение на Беленюка: главное

На Печерске к спортсмену прицепились неизвестные молодые люди. Они пытались спровоцировать конфликт, оскорбляя Беленюка.

Люди даже выкрикивали оскорбительные и расистские вещи: "Черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!".

Полиция уже отреагировала на нападение. Правоохранители начали расследование о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений.

Беленюк – единственный украинский спортсмен, который на Олимпиаде-2020 в Токио завоевал "золото". Он одержал победу в соревнованиях по греко-римской борьбе.