Раскол в НАТО: кто союзник Украины, а кто откровенно подыгрывает Кремлю

В Североатлантическом альянсе не могут договориться, что делать с российской агрессией в Украине. Мнения стран разделились.

Внутри НАТО присутствует раскол в отношении российской агрессии. Это еще один месседж, который между строк можно было прочесть в недавнем заявлении Джо Байдена о том, что в Альянсе до сих пор ведутся дискуссии относительно того что именно расценивать как полномасштабное вторжение Путина в Украину.

К теме Мир на грани перемен: Путин может начать войну против всего мира

По прошествии довольно насыщенной недели, давайте вместе проанализируем как выглядит коалиция тех западных стран, которые заявили о безоговорочной поддержке Украины, а кто лишь делает вид, что готов бороться с путинизмом.

Дискуссия в НАТО

Начнем с недавнего заявления Джо Байдена о том, что НАТО еще будет дискутировать насчет того, как ответить на так называемое незначительное вторжение.

"Одно дело, если это незначительное вторжение и, в конечном итоге, нам придется спорить, что делать, а чего не делать. Но если они сделают то, на что они способны, с силами, сосредоточенными на границе, для России будет катастрофой дальнейшее вторжение в Украину. В НАТО существуют разногласия относительно того, что страны готовы делать, в зависимости от того, что происходит", – заявил Байден.



Президент США Джо Байден / Фото со страницы Джо Байдена в фейсбуке

Конечно позже в Белом доме разъяснили, что США рассматривают любое военное нападение на Украину со стороны России как полномасштабную войну, а за формулировкой "незначительное" скрывались понятия кибератак или любой другой формы гибридной войны.

Но месседж уже был запущен. Чем ближе приближение вторжения Путина в Украину, тем яснее становится, что НАТО не совсем един и внутри Альянса есть те, кто готов идти на уступки Кремлю.

Многие европейские эксперты заявили о том, что хоть такое заявление было не совсем корректным, но оно правдиво и его нужно было проговорить. Ведь до сих пор НАТО так и не ответило четко, что последует за каждым вероятным действием РФ.

По факту Байден, а потом и Блинкен четко очертили те вопросы, которые остаются нерешенными, и с которыми некоторые европейские игроки готовы мириться. И вот США готовы вводить санкции против Путина и за такие сценарии агрессии, но готова ли на это Европа? На первый взгляд – готова, но к сожалению не вся.

WTF на 24 канале за 21 января: смотрите видео

Кто готов протянуть руку помощи

Итак, кто же на сегодня точно на стороне Украины и не собирается больше играть в умиротворение Путина?

США

В первую очередь, это – США, которые не просто являются лидером в решении российско-украинского конфликта, но еще и консолидируют весь Запад. Именно госсекретарь США провёл новый раунд переговоров с главой МИДа России.

Обратите внимание США проведут в Средиземном море масштабные военные учения на фоне российской угрозы

Вдобавок сегодня издание The Wall Street Journal сообщает о том, что Вашингтон всё же решил передать Украине военно-транспортные вертолеты Ми-17.

Министр иностранных дел Канады накануне заявила о том, что ее страна рассматривает вероятность отправки оружия Украине. К тому же, Канада направляет в нашу страну свой спецназ, который на месте должен определять степень угрозы и тут же рапортовать в Канаду.

Великобритания

Великобритания тоже на 100% на нашей стороне. Это, наверное, единственная на сегодняшний день страна, которая осознала, что за спиной дипломатии должна быть сильная, хорошо вооруженная армия Украины.

Накануне глава британского МИД Лиз Трасс не двусмысленно заявила о том, что Россия просто обнаглела и не понимает, что ее ждет в случае вторжения в Украину. А потому пора жестко наказать Кремль.

"Автократы осмелели до уровня невиданного со времен холодной войны, они пытаются экспортировать диктатуру, как услугу, по всему миру. Именно поэтому такие режимы как Беларусь, Северная Корея, Мьянма находят своих ближайших союзников в Москве и Пекине", – сказала Лиза Трасс.

Кремль не усвоил урока истории – вторжение лишь затянет в ужасное болото и приведет к потере жизней, сопоставимой с той, которую мы видели в советско-афганской войне и в конфликте в Чечне,

– заявила Трасс.

И что важно, это заявление Трасс сделала за несколько часов до начала переговоров между Блинкеном и Лавровым в Женеве и это прекрасный сигнал того, что Британия всегда будет на стороне Украины. Позже это подтвердил и премьер Великобритании Борис Джонсон.

К теме Британия объявила о создании нового альянса с Польшей и Украиной

Но это не просто слова. Они имеют под собой почву. Лондон передал Украине несколько тысяч единиц современных противотанковых комплексов NLAW, способных уничтожать танки оккупанта. Кроме того, Британия отправила в Украину еще и отряд спецназа, который в кратчайшие сроки обучит наших солдат, как уничтожать танки с помощью NLAW.

Не забывайте также и о том, что Лондон получил разрешение от Вашингтона на передачу Киеву еще и американского вооружения, так что поставки NLAW – это точно не конец истории.

С другой стороны, Великобритания была бы рада отправить в Украину и своих военных, но в рамках НАТО не может этого сделать, а потому приняла решение перебросить своих солдат поближе к нашим границам. Об этом пишет Times.

Испания

Поступок Великобритании побудил и других партнеров в Европе быть более решительными. Испания отправила свои корабли в Черное и Средиземное море для сдерживания Путина.

Кроме того, Испания планирует перебросить свои истребители в соседнюю Болгарию, чтобы быть готовой для отражения атаки Путина. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Россия не может указывать какой-либо стране, что делать, поэтому испания в рамках НАТО будет защищать суверенитет любой страны, которая может или хочет вступить в НАТО,

– сказала Роблес.

Прибалтика

Кроме того, накануне страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – получили официальное разрешение на поставки американского оружия в Украину. Это значит, что вскоре Эстония начнет передачу Javelin , а Литва – ракетных комплексов Stinger.

Польша

После визита Владимира Зеленского в Варшаву, где он встретился с польским президентом Анджеем Дудой, было решено установить специальный канал связи между президентами двух стран для срочного обсуждения вопросов безопасности.

К тому же, Польша заявила, что продолжит отстаивать жесточайшие санкции против России, а также добиваться полной заморозки "Северного потока-2". Об этом сообщил секретарь канцелярии президента Польши Кумох.

Северная Европа

Свою решительность проявили и все лидеры северных европейских стран – Дании, Швеции, Норвегии, Исландии и Финляндии. Накануне они призвали Кремль пойти на деэскалацию, и решить конфликт с Украиной мирным путем. Об этом после совещания заявили министры обороны северных стран Кристенсен, Хульквист, Эриксен Сёрейде, Кайкконен.

Ну, а чтобы позиция северных стран была более понятна Кремлю, Дания накануне выделила 22 млн евро военной помощи Украине, а Швеция перебросила свои отряды военных на один из островов граничащих с Россией.

Обратите внимание Дания выделит Украине более 20 миллионов евро

Чехия

Как ни странно, но даже Чехия заявила, что готова перебросить в Украину свои артиллерийские снаряды для отражения атаки Путина. Минобороны Чехии уже направило такое предложение в чешский парламент.

Нидерланды

В придачу Нидерланды также выразили поддержку Украине. Накануне там заявили, что они начинают переброску современных истребителей Ф-35 в Болгарию, ближе к украинской границе.

Кроме того, сегодня власти Нидерландов заявили о том, что они готовы начать поставки оружия в Украину. Причем готовы сделать это как в рамках НАТО, так и по прямому запросу Киева.

Друзья Кремля

Франция

Но, как я сказал в начале этой темы, внутри НАТО не всё так гладко. Например, президент Франции Эммануэль Макрон накануне предложил не нагнетать обстановку, а начать свой, отдельный от США, диалог между ЕС и Россией, в результате чего нужно заключить новое соглашение о безопасности в регионе. Эту идею тут же раскритиковали, ведь она идет вразрез со всем, о чем уже договорились.

Германия

Но, поверьте, Франция это еще не самый большой друг Кремля в нынешней ситуации. Ранее Эстония заявила, что готова передать Украине 122-миллиметровые гаубицы, которые произведены в Германии, но для этого нужно разрешение Берлина.

И вот Эстония заявку Германии передала, а оттуда – тишина. Кроме того и поставки оружия из Нидерландов по линии НАТО под угрозой, ведь это решение до сих пор блокирует Германия.



Канцлер Германии Олаф Шольц / Фото "Исторической правды"

Но апогеем абсурдного поведения Германии стало даже не это. Немецкое издание Der Spiegel сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц отклонил предложение Джо Байдена лично обсудить ситуацию вокруг Украины.

Шольц сослался на то, что у него много дел и ему просто некогда говорить о таких вопросах, ведь впереди у него запланирован визит в Мадрид, а потому вероятнее всего встреча произойдет не раньше середины февраля. Эксперты издания допускают, что Шольц просто боится потерять деньги Кремля, а потому тянет время в надежде, что проблема сама исчезнет.

Итоги

Резюмируя, на сегодняшний день безоговорочным партнером Украины в схватке с Путиным выступают, конечно же США и Великобритания. Кроме того, решительность проявила Канада, если же говорить о Европе, то это Испания, Польша, Австрия, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Болгария, Румыния, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия и Нидерланды.

Но, как ни странно, противятся помогать Украине те, кто 8 лет выступали посредниками между Украиной и Россией в нормандском формате. А потому, выводы делайте сами…