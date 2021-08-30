Раскол в ОПЗЖ: создадут ли в Украине новый пророссийский проект

"Оппозиционная платформа – За жизнь" всегда ходила вместе – и за тарифы, и за "фашистского дьявола". А вот санкции каждый получает свои.

Кум Владимира Путина Виктор Медведчук оплакивает закрытые Советом национальной безопасности и обороной телеканалы под домашним арестом. В то же время его соратники Сергей и Юлия Левочкины попали в санкционный список ближайших друзей партии ОПЗЖ – русских.

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Реакция на санкции Кремля

Впрочем это не вызвало привычную истерику в пророссийском "телеборделе" Медведчука. О них там не вспоминают. Вместо этого – любуются интервью своего владельца.

Возможно, это и есть реакция на санкции Кремля против партийных соратников кума Путина – ни слова. Такой ход от "триколорных" уже окрестили местью из Москвы за ее главную пешку в украинском парламенте – Медведчука.

Основной драйвер внесения этих санкций не в Кремле сидит, их инициировали из Украины. Это может быть проявлением политической мести, а может – просто желание убить своего конкурента, с которым еще недавно были союзниками,

– отметил политолог Игорь Чаленко.

Более того, могут быть союзниками в "браке по расчету". Ведь не секрет, что ОПЗЖ наскоро собирали под внеочередные выборы 2019 года. С тех пор у политсилы 2 крыла:

группа кума Путина – Медведчука: с Вадимом Рабиновичем, Ренатом Кузьминым и Ильей Кивой;

группа так называемых "газовиков": с Сергеем Левочкиным, Игорем Бойко и Дмитрием Фирташем.

В двух групп – разная повестка дня

"У них на самом деле разный порядок дня. Если Медведчук "заточен" под российскую пропаганду, то Бойко и Левочкин – нет. Они работают в пределах левого направления – это вопрос социальной защиты, пенсий", – отметил политолог, доктор политических наук Игорь Петренко.

Пока на единой медиаплатформе политсилы Медведчук рассказывает о диктатуре действующей власти, Юрию Бойко за последние недели слово дали только раз – ко Дню Независимости.

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Полярность в ОПЗЖ может не устраивать Медведчука

Полярность внутри одной политической силы вполне может не устраивать Медведчука. Более того, неприязнь между ним и Бойко ненавязчиво демонстрируют и на медиаканалах.

Когда они объявляют различные социологические исследования, то акцент на якобы второй позиции ОПЗЖ. В то же время президентский рейтинг, где, как известно, Бойко входит в четверку кандидатов, они этот момент упускают,

– отметил политолог Игорь Чаленко.

Это делают, чтобы не загонять в тень того же Медведчука с его минимальным рейтингом. В расколе политсилы дальше помогает и украинская власть. Снести пророссийские силы полностью – опасно, потому что определенный процент украинцев еще к ним благосклонен.

Поэтому приходится и из всех зол выбирать, с кем договариваться. Чашу весов в глазах власти на стороне группы "газовиков" ОПЗЖ, которую СНБО не затрагивает. "Они тоже умеренно пророссийские, но не агрессивны, лояльные – приемлемый вариант пророссийской оппозиции", – считает политолог Владимир Фесенко.

Ведь они заняли более умеренную, гибкую позицию: хранить оппозиционность, и одновременно – лояльность власти. "Я не удивлюсь, если они отколются от этой политической силы, чтобы отбросить негативный бэкграунд", – сказал Петренко.

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Вероятно, Левочкин и Бойко создадут собственный проект, потому что рейтинги позволяют. Все будет зависеть от финансирования, ведь пока не похоже, что Кремль бросит Медведчука, несмотря на его почти политическую смерть.