Республиканцы тоже имеют стратегические интересы в Украине, – политолог о расколе помощи

США будут продолжать помогать Украине даже если к власти придут республиканцы, ведь это стратегические интересы страны. В свое время первые джавелины в Украину начали поступать еще при президентстве Дональда Трампа.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. Ранее сообщалось о том, что действия Илона Маска могут угрожать безопасности США.

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Помощь от США не изменится

Давидюк отметил, что о сокращении помощи Украине заявляют очень близкие к Трампу республиканцы. Вся Республиканская партия об этом не говорит. Она имеет свой стратегический интерес в Украине, потому что поддерживает любой стратегический интерес США. Есть внутреннее противостояние в США, и Украину могут обсуждать для этого. Однако США точно не будут играть против своих национальных интересов.

Мы входим в эти национальные интересы. США никогда не будут мириться с диктатурой, с убийствами мирного населения, с изнасилованиями, с перемещениями людей. К примеру, оккупанты вывозят людей из Херсона. Вывозили и гауляйтеров, и мирное население, которое ехать не хотело. Это чистый сталинизм. Это то, как в свое время из Крыма депортировали крымских татар,

– заметил политолог.

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США больше вложила в Афганистан

Он продолжил, что говорил с американскими журналистами, и те сказали, что они очень многое нам дают. Мы благодарны за каждый цент, но 40 миллиардов это не очень большие деньги по сравнению с тем, что триллион ушел на Афганистан. Неправильно говорить, что мы сейчас самые крупные реципиенты американских денег. Тем более говорится не о спасении Украины, а о противостоянии режимов.

"Здесь стоит вопрос спасения Западных демократий, спасения Евросоюза, защиты восточной границы Евросоюза – крупнейших партнеров США. Вот за что идет война. Если вы потеряете Украину, где вы сейчас будете противостоять Китаю? Как и чем? Республиканцы придут и будут так же помогать". Трамп говорил одно, но все равно оружие давали, первые джавелины пошли при нем", – отметил Давидюк.

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