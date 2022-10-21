Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Раніше повідомлялось про те, що дії Ілона Маска можуть загрожувати безпеці США.

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Допомога від США не зміниться

Давидюк зазначив, що про скорочення допомоги Україні заявляють дуже близькі до Трампа республіканці. Уся Республіканська партія про це не говорить. Вона має свій стратегічний інтерес в Україні, бо вона підтримує будь-який стратегічний інтерес США. Є внутрішнє протистояння в США, й Україну можуть обговорювати для цього. Однак США точно не будуть грати проти своїх національних інтересів.

Ми в ці національні інтереси входимо. США ніколи не будуть миритися з диктатурою, з убивствами мирного населення, з ґвалтуваннями, з переміщеннями людей. Для прикладу, окупанти вивозять людей з Херсона. Вивозили й гауляйтерів, і мирне населення, яке їхати не хотіло. Це чистий сталінізм. Це те, як свого часу, з Криму депортували кримських татар,

– зауважив політолог.

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США більше вклала в Афганістан

Він продовжив, що говорив з американськими журналістами, й ті сказали, що вони дуже багато нам дають. Ми вдячні за кожен цент, але 40 мільярдів – це не дуже великі гроші, порівняно з тим, що трильйон пішов на Афганістан. Неправильно говорити, що ми нині найбільші реципієнти американських грошей. Тим паче мовиться не про порятунок України, а про протистояння режимів.

"Тут стоїть питання порятунку Західних демократій, порятунку Євросоюзу, захисту східного кордону Євросоюзу – найбільших партнерів США. Ось, за що йде війна. Якщо ви втратите Україну, де ви зараз будете протистояти Китаю? Як і чим? Республіканці прийдуть і будуть так само допомагати. Трамп говорив одне, але все одно зброю давали, перші джавеліни пішли при ньому", – наголосив Давидюк.

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