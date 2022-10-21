Республіканці відкрито заявляють про наміри скоротити допомогу нашій державі. Одна те, що у разі їхнього приходу до влади ми перестанемо отримувати допомогу – це нісенітниця. Про це 24 каналу сказав голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук.

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Ба більше, нещодавно демократ Кріс Мерфі заявив, що республіканці буцім-то готові віддати Україну кремлівському диктатору Владіміру Путіну. За словами Рибачука, це дещо перебільшено. Зрозуміло, що наразі кожна партія бореться за своїх виборців.

Триває внутрішньополітична боротьба

Рибачук наголосив, що виборці республіканців не можуть уявити собі цей жахливий сценарій, адже цю партію завжди підтримували польська діаспора, українська діаспора, ще за часів Рейгана. "Республіканці – це була та політична сила, яка мертво стояла проти комуністів, Радянського Союзу, Росії й так далі. Звичайно, між демократами та республіканцями йде внутрішньополітична боротьба за місця в оновленому Сенаті та Конгресі", – пояснив він.

Насправді зараз розгорається дискусія всередині політичної сили:

лідер республіканців у Конгресі Кевін Маккартні заявив, що Україна не може розраховувати нескінченні чеки, у яких можуть бути вписані будь-які суми;

лідер республіканців у Сенаті Стів Макконнелл виступив за те, що у жодному разі не можна припиняти фінансувати Україну.

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України. Це абсолютно нечуваний сценарій. Виборці, які підтримують Україну так, як і раніше, в тому числі виборці республіканців, цього взагалі не зрозуміють,

– відзначив Рибачук.

Демократи використовують це, говорячи про те, що республіканці хочуть віддати Україну Путіну. Як підкреслив Рибачук, люди, наближені до тих, хто приймає рішення, впевнені, що після виборів як республіканці, так і демократи голосуватимуть за продовження підтримки України.

Можливо, йтиметься про більший контроль за тим, як ефективно використовуються ці кошти. Можливо, можуть бути менші суми. Великі претензії в американців до європейських союзників. Можлива якась корекція. Але говорити про те, що з перемогою республіканців на цих виборах Україна перестане отримувати допомогу – це в принципі нісенітниця,

– підсумував голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".

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