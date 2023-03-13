Российская элита имеет значительные проблемы из-за войны войны, – оппозиционер

Больше года продолжается военная агрессия России против Украины. За это время кремлевские элиты уже "нажрались" решениями Владимира Путина по этой войне, ведь страна-агрессор находится в экономической дыре.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он отметил, что русские элиты понесли очень значительный ущерб и имеют большие проблемы в результате войны России против Украины.

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Путин всего лишил

По его словам, пердставители кремлевской верхушки до войны была "властелинами мира", имели множество денег, могли выбирать любую страну, где располагали свои семьи, детей, внуков, любовников и любовниц.

А сейчас они изгнанники по всему миру. И ситуация вокруг них будет только ухудшаться. У них нет каких-либо перспектив. Рано или поздно их достанут,

– подчеркнул оппозиционер.

Гудков подчеркнул, что все это с ними сделал Путин, даже не посовещавшись, когда решил начать полномасштабное вторжение в Украину.

"Крупнейшие руководители России - министры, губернаторы, вицепремьеры правительства, руководители государственных компаний - не знали что он начинает войну. Узнали они только 24 февраля 2022 года. Поэтому все они находятся в состоянии понимания, что он их всего лишил", - отметил оппозиционный политик.

Геннадий Гудков о вреде, который понесли российские элиты из-за войны: смотрите видео

"Похороны" финансовой системы России

Он уверен, что в такой ситуации оказалось большинство путинской элиты, которая понимает, что они не победят в войне, что они все проиграли, что у них больше не будет ни бизнеса, ни денег, ни уважения и нормального отношения.

Поэтому путинская элита одна из тех, кто больше всего проиграл в этой войне,

– считает собеседник.

Не зря глава российского центробанка Эльвира Набиуллина после начала войны одевалась во все черное, как на похороны.

"Она и продолжает ходить каждый день на "похороны" финансовой системы России. Просто "похороны" проходят частями - то один банк закроется, то другой", - подчеркнул Геннадий Гудков.

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