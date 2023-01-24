Даже топовые офицеры "Вагнера" ищут пути, чтобы сдаться в плен, – военный эксперт

Наемники ЧВК "Вагнера" оказались в тупике. Не в лучшем положении и руководитель вагнеровцев Евгений Пригожин.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. По его словам, Пригожин исчез из информационного пространства не просто так.

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Ситуация с вагнеровцами

Сергей Кузан подчеркнул, что потери вагнеровцев насчитывают 40 тысяч человек. Однако речь идет не только о погибших, но и о раненых и пленных.

"Пригожинцы" сдаются в плен. И видим, что их топовые высокопоставленные офицеры пытаются сегодня бежать за границу и сдаться там в плен,

– объяснил он.

По его словам, такая ситуация наблюдается из-за того, что у Евгения Пригожина просто нет выхода, потому что его наемники оказались под руководством главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Сергея Суровикина и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

"Это фактически означает, что Путин указал этой группе на их место и фактически распорядился выполнять напрямую все приказы Герасимова", – подчеркнул военный эксперт.

По его мнению, конечно, Герасимов будет пытаться всех вагнеровцев как можно больше "сточить об нашу оборону". Это не в интересах Пригожина.

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К тому же руководитель ЧВК "Вагнера" в криминальном мире пытается как-то сохранить свои силы. Кроме того, Запад ужесточает санкции.

Если он хочет выжить, если вся его группа хочет выжить, то, конечно, они должны беречь свои силы. Для них, конечно, нет никаких перспектив успешного участия на фронте,

– прокомментировал он.

Кузан объяснил, что рядом с Пригожиным и глава Чечни Рамзан Кадыров, но они соблюдают тишину.

"Это не значит, что они смирились. То, что они где-то исчезли из виду или из информационного пространства, это значит лишь то, что они вместе сейчас думают над планом реванша и как им сохранить свои структуры", – подчеркнул он.

Также криминальные авторитеты хотят сохранить и свои жизни.

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