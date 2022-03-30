Раскололся сразу, – военный о подполковнике из России, которого поймали в белье ВСУ

В ходе боев украинским бойцам удалось взять в плен подполковника из России, который был одет в нижнее белье и носки ВСУ. Оккупант сразу же "раскололся".

Об этом эксклюзивно в эфире 24 канала рассказал Ярослав Галас – военный 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. По его словам, Украина получила ценную информацию от врага.

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Военный: Оккупанты бросили очень большие силы, чтобы его освободить

Галас объяснил, что историей оккупанта в белье ВСУ даже интересовались зарубежные телеканалы. Очевидно оккупанты или нашли склад снаряжения ВСУ, или отдельное снаряжение определенного бойца и увидели, что это по качеству намного лучше, чем российское.

Он раскололся сразу. Рассказал весьма ценные сведения, так как находился на таком высоком уровне и имел информацию, которая очень понадобилась и еще понадобится нашим ВСУ,

– заверил украинский военный.

Он также отметил, что это действительно забавный нюанс, но подполковник достаточно такая большая рыба. Захватчик же непосредственно докладывал командующему 52 российской армией.

"Они очень большие силы бросили, чтобы его освободить. Даже авиацию привлекли, но безуспешно", – поделился деталями боец из Украины.